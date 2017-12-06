Kent genelinde yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Hasan Varol Mahallesi sınırları içinde bulunan 400 metre uzunluğundaki Dilek Sokak’ta çevre düzenleme çalışmalarını büyük oranda tamamladı.
94 ADET ÇEŞİTLİ TÜRLERDE AĞAÇ DİKİLDİ
Küçük işlerin kaldığı sokakta Büyükşehir Belediyesi 7 metre genişliğinde yol, 2 metre genişliğinde çift taraflı cep otoparklar, 3 metre genişliğinde kaldırım yaparken, caddeye 94 adet çeşitli türlerde ağaç dikti. 47 adet dekoratif aydınlatma direğinin monte edildiği çalışmalarda 538 ton asfalt, 3350 m2 kaldırım taşı kullanıldı.
Çöşnük Mahallesi sınırları içinde bulunan Veliaht sokakta ise yol genişletme çalışmaları yapılıyor. 700 metre uzunluğundaki Veliaht Sokağın 400 metrelik bölümü genişletildi. Mevcut 6 metre genişliğindeki yol 20 metreye çıkarılıyor.
HABER MERKEZİ
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