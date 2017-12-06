06 Aralık 2017 Çarşamba

Yolların çehresi değişiyor

Kış geldi, havalar ciddi anlamda soğudu. Malatya Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına, soğuk havaya rağmen nokta koymadı. Çalışmalar kapsamında bu kez Hasan Varol Mahallesi ve Çöşnük Mahallesi’nde yol çalışmaları yapılıyor.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:46
Yolların çehresi değişiyor

  Kent genelinde yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Hasan Varol Mahallesi sınırları içinde bulunan 400 metre uzunluğundaki Dilek Sokak’ta çevre düzenleme çalışmalarını büyük oranda tamamladı.

94 ADET ÇEŞİTLİ TÜRLERDE AĞAÇ DİKİLDİ
  Küçük işlerin kaldığı sokakta Büyükşehir Belediyesi 7 metre genişliğinde yol, 2 metre genişliğinde çift taraflı cep otoparklar,  3 metre genişliğinde kaldırım yaparken, caddeye 94 adet çeşitli türlerde ağaç dikti. 47 adet dekoratif aydınlatma direğinin monte edildiği çalışmalarda 538 ton asfalt, 3350 m2 kaldırım taşı kullanıldı.

Çöşnük Mahallesi sınırları içinde bulunan Veliaht sokakta ise yol genişletme çalışmaları yapılıyor. 700 metre uzunluğundaki Veliaht Sokağın 400 metrelik bölümü genişletildi.  Mevcut 6 metre genişliğindeki yol 20 metreye çıkarılıyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017