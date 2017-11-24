Büyükşehir statüsü ile birlikte Malatya genelinde rekor seviyede yol açma ve genişletme çalışmaları gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ-Yazıhan ilçeleri arasında çevreyolu niteliğinde alternatif bir yol açıyor. Çalışmalara başlanan ve 11 kilometrelik kısmı açılan yolun tamamlanması ile birlikte, Hekimhan-Sivas üzerinden havaalanı yolu 24 kilometre, Kayseri yolu ise 25 kilometre kısalacak. Yolun 11 kilometrelik bölümü 15 metre genişliğinde açıldı.

Toplam 37 kilometre uzunluğundaki yol, Malatya - Ankara karayolunun Akçadağ ilçesi Kâğıt Fabrikası’ndan başlayıp, Malatya – Sivas karayolunun Yazıhan ilçe girişinde sona erecek. Güzergâhı boyunca birçok mahallenin de faydalanacağı yol, trafik yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra bölgenin düzenli gelişmesine de önemli katkılar sunacak.

MALATYA’NIN GELECEĞİNİ PLANLIYORUZ

Akçadağ-Yazıhan arasında açılan yol ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu yolun ulaşım ve gelişim yönünden stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Malatya’nın geleceğini şimdiden planladıklarını kaydeden Başkan Çakır, 37.1 kilometre uzunluğundaki yolun 11 kilometrelik bölümünün açıldığını, diğer bölümünün ise önümüzdeki yıldan itibaren hızlı bir şekilde açılacağını belirterek, şunları söyledi:

“Büyük bir gelişim ve değişim yaşayan ilimiz, batı istikametine doğru daha yoğun bir gelişim gösteriyor. Biz bu gelişimin daha sağlıklı bir şekilde büyümesi için plan ve projelerimizi hazırladık. Yol projeleri bu gelişimi doğrudan etkiliyor. Akçadağ-Yazıhan arasında açmaya başladığımız yeni yol, kuzeyden gelen araçlarımızı daha kısa mesafede hava limanı ve Malatya-Kayseri yoluna ulaştıracak. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Malatya’nın batı trafiği rahatlayacak. Kuzey Kuşak yolu üzerinden Malatya-Sivas karayoluna çıkacak araçlar buradan da Malatya-Kayseri yoluna gidebilecekler. Malatya’mız için hayırlı olsun.”

HABER MERKEZİ