26 Temmuz 2017 Çarşamba

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Yolcu ve araç sayısı arttı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde 2 adet feribotun hizmete alınmasıyla birlikte Battalgazi- Baskil ilçeleri arasındaki yolcu ve araç geçişlerinde artışlar oldu. Geçiş yapan araç sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 41 oranında artarak 38 bin olarak gerçekleştiği, 2016 yılında ise bu sayının 80 bine ulaştığı belirtildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:22
Yolcu ve araç sayısı arttı

  Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişikler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın inşa ettikten sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiği 35 metre boyundaki 2 adet feribotun, 2015 yılından itibaren Karakaya Baraj Gölü üzerinde hizmet vermeye başladığı belirtildi.

80 BİNE ULAŞTI
  Battalgazi ve Arslantepe -1 isimleri verilen feribotların 2015 yılında hizmete girmesiyle birlikte Karakaya Baraj Gölü üzerinde Battalgazi ilçesi ile Baskil ilçesi arasında geçiş yapan araç sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 41 oranında artarak 38 bin olarak gerçekleştiği, 2016 yılında ise bu sayının 80 bine ulaştığı ifade edildi.

SEFER SAATLERİ VE SAYILARI
  Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, baraj gölü üzerinde geçiş yapan yolcular ile periyodik olarak görüşmeler yapılarak taleplerin alındığı, tespit edilen eksiklerin ve düzenlemelerin zamanında giderilerek, sefer saatleri ve sayılarının bu taleplere göre ayarlandığı dile getirildi.

BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA ARTTI
  2017 yılının ilk altı aylık döneminde taşınan araç sayısının da bir önceki yıla oranla yüzde 14 oranında artarak 38 bin civarında gerçekleştiği, hedefin 2017 yılı sonuna kadar 100 bin araç taşınmasının olduğu belirtilirken, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Atabey ve Şehit Fethi Sekin iskelelerinde düzenleme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME SÜRÜYOR
  Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, şu ana kadar Atabey iskelesinde peyzaj, aydınlatma, çevre düzenleme ve diğer çalışmaların tamamlandığı; Şehit Fethi Sekin iskelesinde de aydınlatma çalışmalarının tamamlandığı, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

HABER MERKEZİ
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