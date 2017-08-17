17 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Yol ortasında elektrik direği!

Malatya’da yol ortasında görmeye alışık olduğumuz elektrik direklerinden biri de Başdemir Sokak’ta bulunuyor. Yol ortasında bulunan direk hem kazalara neden oluyor hem görüntü kirliliği oluşturuyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:10
Yol ortasında elektrik direği!

  Battalgazi Mahallesi Başdemir Sokak’ta yol ortasında bulunan elektrik direği kazalara davetiye çıkarıyor. Birçok kazanın oluşumuna neden olan direk, oluşturduğu görüntü kirliliği ile de dikkatleri üzerine topluyor. Mahalle sakinlerinin defalarca şikayet etmelerine rağmen hiçbir şekilde müdahale edilmeyen elektrik direği yerinde duruyor.

DÖRT YOL NOKTASINDA…
  Elektrik direğinin kazalara neden olduğunu belirten mahalle sakinlerinden biri olan Yusuf Deniz, “Bu direk dört yol noktasında bulunuyor. Burası aynı zamanda fabrika girişi. Yani çok aktif bir nokta. Bu yüzden birçok kaza yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Biz çok rahatsızız ama bu direk için kılını kıpırdatan yok” ifadelerini kullandı.

SIKINTI BÜYÜK AMA ÇÖZÜM YOK
  Başdemir Sokak sakinleri direkten dolayı ciddi sıkıntıların olduğunu dile getirirken, şikayetlere rağmen yetkili birimlerin sıkıntıya çözüm bulmadıklarını, görmezden geldiklerini ifade ettiler. Kendilerine bir muhatap bulamadıklarından yakınan mahalleli biran önce duruma müdahale edilip, sorunun çözülmesini talep ettiler. Artık kazaların ve çirkin görünümün olmamasını istediklerini belirten vatandaş seslerini duyurmak istiyor.


MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahElektirik DireğiYol Ortasında

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya