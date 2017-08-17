Battalgazi Mahallesi Başdemir Sokak’ta yol ortasında bulunan elektrik direği kazalara davetiye çıkarıyor. Birçok kazanın oluşumuna neden olan direk, oluşturduğu görüntü kirliliği ile de dikkatleri üzerine topluyor. Mahalle sakinlerinin defalarca şikayet etmelerine rağmen hiçbir şekilde müdahale edilmeyen elektrik direği yerinde duruyor.

DÖRT YOL NOKTASINDA…

Elektrik direğinin kazalara neden olduğunu belirten mahalle sakinlerinden biri olan Yusuf Deniz, “Bu direk dört yol noktasında bulunuyor. Burası aynı zamanda fabrika girişi. Yani çok aktif bir nokta. Bu yüzden birçok kaza yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Biz çok rahatsızız ama bu direk için kılını kıpırdatan yok” ifadelerini kullandı.

SIKINTI BÜYÜK AMA ÇÖZÜM YOK

Başdemir Sokak sakinleri direkten dolayı ciddi sıkıntıların olduğunu dile getirirken, şikayetlere rağmen yetkili birimlerin sıkıntıya çözüm bulmadıklarını, görmezden geldiklerini ifade ettiler. Kendilerine bir muhatap bulamadıklarından yakınan mahalleli biran önce duruma müdahale edilip, sorunun çözülmesini talep ettiler. Artık kazaların ve çirkin görünümün olmamasını istediklerini belirten vatandaş seslerini duyurmak istiyor.







MUTLU SARIGÜL