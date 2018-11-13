Yol mu, köstebek yuvası mı?

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey’in girişindeki yol adeta köstebek yuvasını andırıyor. Başta o bölgede taşımacılık yapan özel halk otobüsü şoförleri olmak üzere birçok araç sahiplerinin tepki gösterdiği yolun ne zaman yapılacağı belli olmazken, BUSABAH’a konuşan sürücü ve vatandaşlar belediyeyi acilen göreve çağırdılar.

Zaman zaman Gündüzbey’e hizmet verdiklerini açıklayan özel halk otobüsü şoförleri, araçlarının yeni olduğu için hasar almasından korktuklarını belirttiler.

TARLA GİBİ…

Yolların bir önce yapılmasını isteyen şoförler, “Araçlarımızın borcunu hala ödeyemedik. Uzun zamandan bu yol böyle bozuk. Çukurlarla kaplı. Araçlarımızın hasar almasından korkuyoruz. Bir an önce bu yollar tamir edilmeli. Bir çukurdan çıkıyoruz, bir çukura giriyoruz. Sanki tarla gibi” diye konuştular.

ARAÇLAR HASAR GÖRÜYOR

Yolun bozuk olmasından şikâyetçi olan Ali Tatar isimli vatandaş ise, “Ben burada yaşıyorum. Merkezde dükkânım var. Merkeze gidip gelmek zorundayım. Haliyle de bu yolları kullanıyorum. Yollar delik deşik. Her yer çukurluklarla çevrili. Araçlarımız hasar görüyor. Bu köstebek yuvasıyla çevrili yollarının bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yeri geliyor Malatya’daki çalışmalarla övünene başkanlarımız Yeşilyurt’un merkezindeki bu ana yolu göremiyorlar. Ben bir vatandaş olarak yetkililerden bu bozuk olan yolun tamir edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.