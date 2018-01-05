Yol hizmetleri artık bu binadan yürütülecek. Konuyla ilgili Malatya büyükşehir belediye başkanı Ahmet Çakır’dan da açıklama geldi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi’nin Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın bütün birimlerini bir çatı altında topladıklarını söyledi.

O BİNAYI DAHA ÖNCE YEŞİLYURT BELEDİYESİ KULLANIYORDU

Başkan Çakır, “AYKOME Şube Müdürlüğümüz Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında hizmetlerini sürdürüyor. Malatya’nın değişik bölgelerinde yer alan Yol Yapım Asfalt Şube Müdürlüğü, İlçe Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü, Köprü ve Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü ise Yakınca Mahallemizde bulunan yeni binamıza taşındılar” diye konuştu.

4 katlı binayı daha önce Yeşilyurt Belediyesi’nin kullandığını vurgulayan Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak bazı yerleşkeleri Yeşilyurt Belediyemiz takas ettik. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın böyle bir çalışma alanına ihtiyacı vardı. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan da birimler arasındaki uzaklıklarla ilgili şikâyet ve istekler alıyorduk. Bu yeni merkez bu sorunları ortadan kaldırdı. Malatya’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ