Yol Haritası Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “24 Haziran seçimleri yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi, yargıyı daha bağımsız hale getirecek. Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, yargı da bağımsız biçimde adaletin tecellisine odaklanacak. Milli irade siyasetin merkezine yerleşeceği için demokrasi eksiksiz işleyecek. Demokrasinin daha fazla kurumsallaşması ise özgürlüklerin garantisi olacak. Yeni sistemde yönetimde söz sahibi olmanın tek yolu seçimlerden geçecek. Vesayet sistemi ve bürokratik oligarşi son bulacak, istikrar kalıcı hale gelecek” dedi.

YENİ BİR YOLUN BAŞLANGICINDAYIZ

Yeni bir yolun başlangıcında durulduğunu belirten Erdoğan, “Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız. İşlenecek bereketli topraklarımız, yetiştirilecek yavrularımız var. Açılacak yeni hastanelerimiz, kurulacak yeni fabrikalarımız var. Kol kanat gerilecek mazlum vatandaşlarımız var. Her türlü ayrımcılıkla mücadele ederek önlerini açtığımız çalışma hayatında görev bekleyen kadınlarımız var. Hayatının her alanında engelleri kaldırdığımız engellilerimiz var. Ülkemizin üretim yükünü üstlenen sanayicimize, ihracatçımıza verecek daha çok desteğimiz var. Günün ilk ışıkları ile evinden çıkıp rızkını kazanan işçi kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için atılacak daha çok adımımız var. Geleceğe umutla bakan gençlerimiz var. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Aşkımız, sevdamız, yarınımız, vatanımız var. Hep birlikte kucaklayacağımız aydınlık bir geleceğimiz var”sözlerini kaydetti.

GELİR GRUPLARI ARASINDA MAKAS KAPANACAK

Yeni sistemde demokrasinin daha fazla kurumsallaşacağını ve bunun özgürlüklerin garantisi olacağını vurgulayan Erdoğan, "24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz harekete geçecek. Yasamayı daha itibarlı, yürütmeyi, yargıyı daha bağımsız hale getirecek. Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, yargı da bağımsız biçimde adaletin tecellisine odaklanacak. Milli irade siyasetin merkezine yerleşeceği için demokrasi eksiksiz işleyecek. Demokrasinin daha fazla kurumsallaşması ise özgürlüklerin garantisi olacak. Yeni sistemde yönetimde söz sahibi olmanın tek yolu seçimlerden geçecek. Vesayet sistemi ve bürokratik oligarşi son bulacak, istikrar kalıcı hale gelecek. Hızlı karar ile ekonomik büyüme ivme kazanacak. Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek. Milli gelir artacağı ve tabana yayılacağı için gelir grupları arasında makas kapanacak. Ekonomik kalkınma yolunda taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı olmaya devam edecek. Yatırımcısından esnafına ülke ekonomisine katkıda bulunan kim varsa bizi yanında bulacak. Dünyadaki korumacı ekonomi dalgasına rağmen Türkiye’nin rekabetçi ve dışa açık yapısı sürecek. Biz bugüne kadar hangi sözü verdiysek yerine getirdik. Aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi’nde partisinin seçim manifestosunu açıkladı. Merakla beklenen söz konusu açıklamaları, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da anbean takip ederek, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Tüfenkci ve Çalık, ‘Türkiye şahlanıyor’ başlığı ile bazı yorumlarda bulundular. Öte yandan ‘Manifesto’ hashtagi ile sosyal medyada birçok paylaşım da yapıldı.

“ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci “Milletin adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti İstanbul İl Kongremizde açıkladığı 2023, 2053, 2071 hedeflerini ve yol haritasını içeren 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi Seçimleri Manifestosu ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı. (İHA-TÜRKAN YILDIZ)