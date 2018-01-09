Çamurlu Mahallesi’nde imar yolu açma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Yol genişliği 3 metreden 20 metreye çıkarılan Çamurlu Mahallesi Gültekin Sokağın yolları, aynı zamanda yapılan dolgularla birlikte virajlardan da kurtarıldı.

VATANDAŞ MEMNUN

Mahalle sakinlerinden Ali Çamur, yapılan hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Yeni yol çalışmasını oldukça olumlu karşılıyorum. Yeni yapılan her şey güzeldir. Gerek mahallemiz, gerekse Malatya’mız açısından çok güzel çalışma. Şu an burada yaklaşık 40 hane var. Ancak merkeze yakın olduğundan dolayı nüfusumuz günden güne artıyor. Önce burada yol yoktu. Aşağıda bir yolumuz vardı. O da eski köy yoluydu. İmara girdikten sonra mahallemizin bu yol çalışmasıyla çehresi değişiyor” diye konuştu.

İKİ ARAÇ YAN YANA GEÇEMİYORDU

Çamurlu Mahallesi sakinlerinden Ekrem Karakuş ise, “Eski yolumuz virajlıydı. Aynı zamanda çok dardı. İki araç yan yana geçemiyordu. Oldukça sıkıntılı bir yoldu. Şu anki yol çalışmaları çok güzel. Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarından memnunuz. Böyle bir yol açtığı için Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyoruz. Genel olarak belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Battalgazi Belediyemizi diğer mevcut ilçe belediyeleri ile kıyasladığımızda Battalgazi Belediyemizi çok önde görüyoruz. Ayrıca imar yollarının açılmasından dolayı ayrıca memnunuz. Battalgazi Belediye Başkanımız ve belediye personellerine çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir aydır yol açılması için çalışılıyor. Yeni yol için oldukça fazla dolgu gerekiyor. Dere yolları çoktu. Halkımız genelde memnun. Öteden beri böyle bir beklentimiz vardı. Bir an önce bu imar yollarının açılmasını istiyorduk. Kısmet bu zamanaymış. Yöre halkı olarak yapılan çalışmalardan memnunuz ve bu güzel çalışmaların devamını diliyoruz. Aynı zamanda Belediye Başkanımıza da başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Mehmet Karakuş isimli mahalle sakini de, “Belediyemizin bu yol açma çalışmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Yollarımız açılıyor. Bu güzel bir şey. Çalışmalardan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ