05 Ocak 2017 Perşembe

2. ORDU’DA DARBE GECESİ

Yol çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 6 kişilik bir ekip, Yeşiltepe Seyran Mahallesi’nde otobüs güzergâhlarının geçtiği yolları tamir ettiler.

05 Ocak 2017 Perşembe 12:16
Yol çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri Malatya genelinde kar ve buzla nedeniyle bozulan yolların tamirini yapmaya devam ediyor.

Dün de Bakım, Onarım Şube Müdürlüğünden 6 kişilik bir ekip Yeşiltepe Seyran Mahallesi’nde otobüs güzergâhlarının geçtiği yolların tamirini yaptılar. Uzun zamandan bu yana vatandaşların rahatsız olduğu bu sorunu çözen ekiplere teşekkür eden Seyran Mahallesi sakinleri, ekiplerin çok iyi bir iş çıkardığını kaydettiler. Vatandaşlar, “Kar ve buz eridikten sonra yolların bozukluğu ortaya çıktı. Bazı zamanlar akşam saatlerinde arabayla geçtiğimizde ister istemez bozulan yerden geçmek zorunda kalıyorduk. Bu da araçların hasar görmesine neden oluyordu. Bu yüzden yolların tamir edilmesine çok sevindik. 6 kişilik bir ekip çalışıyor. Sağ olsunlar ara vermeden de çalışıyorlar. Umarız diğer sokaklar da bir an önce tamir edilir” dediler.

MUTLU SARIGÜL
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