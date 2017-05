Malatya Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen evde eğitim alan öğrenci ve onların velileri için hazırlanmış olan sene sonu etkinliği dün gerçekleştirildi. Kalegöl Otel’de düzenlenen etkinliğe Vali Mustafa Toprak Kale Kaymakamı Mehmet Güder, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, RAM Müdürü Nazım Gümüş, Memur Sen İl Başkanı Kerem Yıldırım, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kale Bölük Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erkan Güngör, Milli Eğitim Şube müdürleri, rehber öğretmenler, evde eğitim gören öğrenciler ve aileler katıldı.

Program öncesi jandarmanın aldığı sıkı güvenlik önemliyle ilk olarak feribotla gezinti yapan öğrencilerin sevinçleri görmeye değerdi. Feribotla Karakaya Barajı gezisinden sonra Kalegöl Otel’de yemekli bir toplantı düzenlendi. Yemekten sonra etkinliğin açılış konuşmasını ilk olarak Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Nazım Gümüş yaptı.

Şu anda Malatya’da toplamda 55 öğrencinin evde eğitim aldığını dile getiren Gümüş, 55 öğrencinin 39 tanesinin etkinlikte bulunduğunu söyledi.

40 ÖĞRENCİ EVDE EĞİTİM HİZMETİ ALIYOR

Gümüş, “Diğerleri ise lise de eğitim aldıkları için şu anda burada bulunmamaktalar. Malatya’da evde eğitim alan öğrencilerimize yönelik olarak Rehberlik Araştırma Merkezimizde görevli olan 21 öğretmen arkadaşımızla birlikte toplam 40 öğrencimize evde eğitim hizmeti vermekteyiz” dedi.

Daha sonra söz alan Rehberlik Araştırma Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Rasim Bulut ise, “Programımızın hazırlanmasında emeği geçen başta Malatya Valiliğimize, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİMDEN YOKSUN KALIYORDU

Son olarak söz alan Vali Mustafa Toprak, sözlerine öğrencilerle birlikte bu programa katılan ailelere ve etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek başladı. Önceki yıllarda evde eğitim ve rehberlik imkanının olmadığını ifade eden Vali Toprak, “Şöyle 3-5 yıl öncesine gidersek hakikaten böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla herhangi bir noktada rapora dayalı olarak çocuklarımız okula gidemeyerek eğitimden yoksun kalıyordu. Bu da hayata tutunma noktasında, ailelerimizin o desteğini alabilme noktasında bir eksiklik olarak ortaya çıkıyordu. Bu fark edildi Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından evde bu çocuklarımızı hem eğitimden uzak kalmamaları adına öğretmenlerimize aile ortamında uygun alan oluşturup eğitim ve öğretimin orada sürdürülmesi noktasında katkılar alındı. Şüphesiz ki Devletimiz, bakanlıklarımız, yerelde hepimiz bu noktada çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını, örgün eğitimde ciddi manada bulunmalarını önemsiyoruz. Bu anlamda eksik olan noktalarda da bu önemin karşılığı olarak evlerimizde öğretmenlerimizi gönderiyoruz. Onları rehberlik ve gayretleriyle, ailelerimiz ile birlikte katkıda bulunuyorsunuz. Bu çok önemlidir” diye konuştu.

KARŞILIĞINI İYİ BİR ŞEKİLDE ALIYORUZ

Çok olumlu sonuçların alındığını belirten Vali Toprak, “Hakikaten ilimizde de 4 ay süreyle raporlu olduktan sonra eğitim-öğretime devam edemeyecekleri için, evde bildiğiniz gibi öğretmen uygulaması var. Çok olumlu sonuçlar da geriden geliyor. İlkokullarda 25, ortaokullarda 18, lisede de 12 çocuğumuzun okulda olması gerekirken evde bunu telafi edeceği tüm dersleri vermeye gayret ediyoruz. Bu bir öz veridir. Devletimizin bir güzelliğidir, sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Şunu biliyoruz ki; bu çocuklarımıza, sevgili öğrencilerimize, biz ilgiyi, alakayı içimizdeki sevgiyi, güzelliği yansıttığımız sürece bunun karşılığını hizmetlerde iyi bir şekilde alıyoruz. Diğer taraftan anne ve babaları olarak sizlerin acaba ‘çocuğumuzun okuldan eksik kalınca o arayı nasıl telafi edeceğim, nasıl bunu telafi edip tamamlayacağım?’ gibi sıkıntılı düşüncenize de bir noktada katkı sağlamış oluyoruz. Bu noktada eğitim konusunda bir engeli olmayan tüm çocuklarımıza da evinde bu güzelliği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

BU GİBİ PROBLEMLER HEPİMİZDE OLABİLİR

Toprak, “Bu gibi problemler hepimizde olabilir. Hepimizin yakınlarında olabilir, sorumluluğumuzda olabilir, yükümlülüğümüzde olabilir. Ama önemli olan bunları hissedebilmek, yapabilmek ve sizlere ulaşabilmektir. Sizler değerli velilerimiz devamlı büyük süratle bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. O endişemiz çocuğumuzun gelecekte iyi bir noktada tutunabilmesini, ayakta kalabilmesini sağlayacak o özeni her zaman yaşıyorsunuz. Bizlerin görevi sizlerin o düşünceniz de ihtiyacınıza uygun altyapıyı oluşturabilmektir. Bugün de bu anlamda hakikaten rehberlik araştırma müdürlüğümüz aracılığıyla çok güzel bir program icra ediliyor. Arkadaşlar bana geldiğinde ben de severek bu programa katılmayı düşündüğümü ve yemekte bu öğrencilerle birlikte olmayı istediğimi söyledim. Ailelerimize de bir noktada destek vermiş olalım diye düşündük. Umarım ki siz değerli ailelerimizle sevgili çocuklarımız, öğrencilerimizle birlikte bu güzelliği memnuniyetle yaşıyorsunuzdur” ifadelerini kullandı.

BU GÜZELLİKLERİ HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ

“Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diyen Vali Toprak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yapabileceğimiz her konuda her zaman emrinize amade olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimizin imkânları her bir noktada örgün eğitime katılamayan öğrencinin evine öğretmen göndermek, onu alıp getirip götürmeye muktedirdir. Önemli olan bunun yapılmasındaki birtakım sıkıntıları aşabilmektir. Bir taraftar Rehberlik Araştırma Merkezi diğer taraftan onu yöneten Milli Eğitim Müdürlüğümüz, diğer taraftan yine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz olmak üzere gerektiğinde tüm yerel yönetimlerimizle, kamu kuruluşlarımızın da desteğini almak suretiyle bu güzelliklere hep birlikte yaşıyoruz.”

Tekne geziyle başlayan etkinlik, eğlence ve RAM’ı başarıyla tamamlayan öğrencilerin kep atma töreniyle devam etti.















MUTLU SARIGÜL