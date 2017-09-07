07 Eylül 2017 Perşembe

YÖKSİS'e son giriş tarihi uzatıldı

100/2000 Doktora Burs Programında 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönemine kayıt hakkı kazanan öğrencilere ilişkin bilgilerin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) giriş tarihi uzatıldı.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:41
YÖKSİS'e son giriş tarihi uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde doktora eğitimine başlamak üzere kayıt hakkı kazanan öğrencilere ilişkin bilgilerin, ilgili üniversite yetkilileri tarafından YÖKSİS’e giriş tarihinin 15 Eylül 2017 Cuma gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

YÖK'ün verdiği bilgiler kapsamında, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; YÖKSİS’e 94 koduyla (100/2000 Doktora Bursu) kayıtlarının yapılması, web sayfasındaki formatta yuzikibin@yok.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi ve üst yazı eki ile beraber yine en geç 15 Eylül 2017 tarihine kadar YÖK'e gönderilmesi gerekiyor. 

İHA
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