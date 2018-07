YOKLUK VE YASAK

PKU hastası olan Malatyalı Küçük Berke, kendine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Özellikle gıdaların yurtdışından getirdikleri için çok pahalı olduğunu ifade eden Anne Azize Kulkıra, 1 kilogram peynirin 300 TL, 1 kilogram makarnanın ise 80 TL olduğuna dikkat çekerek,“Babasının sosyal sigortası olduğu ve Berke’nin yüzde 70 engelli raporu bulunduğu için hiçbir yardım alamıyoruz. Sadece eğitim ve gıda yardımı olursa memnun oluruz, başka bir ihtiyacımız yok” dedi.

Fenilketonüri, (PKU da denir) zihinsel özür yaratabilen kalıtsal bir metabolik hastalıktır. Bu rahatsızlık dünyada en fazla Türkiye’de görülüyor ve Türkiye’de 4 bin 500 bebekten biri ya da 6 bin 500 bebekten biri fenilketonüri hastalığı taşıyor. Bu rakamın değişebildiği de ifade ediliyor. Öte yandan akraba evliliği de hastalığın önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Yılda 300-400 yeni doğan bu hastalıkla doğuyor.

Türkiye’nin bir gerçekliği olan ve sayıları giderek artan Fenilketonüri (PKU) hastalığı, birçok ailenin elini kolunu bağlıyor. Hem maddi hem de manevi olarak aileleri mağdur eden bu hastalık için Türkiye’de nasıl önlemler alınacağı bilinmezken, Malatyalı 13 yaşındaki Berke ise bu hastalığın pençesinde. Hem beslenme hem de eğitim konusunda zorluklar çeken küçük Berke, şimdilerde kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Küçük oğlunun hastalığı hakkında bilgiler veren ve çektikleri zorluğu anlatan Berke’nin annesi Azize Kulkıra, oğlunun Fenilketonüri (PKU) hastası olduğunu söyledi.

HER ŞEY YASAK

Bu hastalıkta beslenmenin önemli olduğunu ve gıdaların ise yurtdışından getirdiklerini ifade eden Kulkıra, “Bu hastalık karaciğerden gelen metabolik bir hastalık. Karaciğerinde protein enzimi yokmuş. Bu hastalık erken teşhis olursa hiçbir tahribatı olmuyor. Oğluma 9 aylıkken teşhis konulduğu için şu anda zihinsel engelli. Özellikle beslenme konusunda zorlanıyoruz. Bizim yediğimiz ürünlerin hiçbirini yiyemiyor. Et ürünleri, süt ürünleri, balık, tavuk, ekmek, bulgur, makarna yiyemiyor. Kısıtlı sebze ve meyve ki, onlar da gramajlı, gıdaları yurtdışından geliyor. Gıdaların temini çok zor. Ürünleri genelde düşük proteinli ve glutensiz ürünler. Mesela çölyaklar her şeyi yiyebiliyor. Sadece gluten olduğu için tahıl yiyemiyorlar. Berke gibi hastalar ise hiçbir şey yiyemiyorlar. Her şey yasak” şeklinde konuştu.

GIDA ÜRÜNLERİ BULMAK ÇOK ZOR

PKU hastalığının çok zor bir hastalık olduğunu belirten Kulkıra, “Biz Berke için Türkiye’de 3 ilde doktora gittik. Akraba evliliğinden olabileceğini söylediler. Biz eşimle akraba değiliz. Eşim Tuncelili, ben Malatyalıyım. Daha sonra ‘genetiktir’ dediler. Ailemizde başka kimsede PKU hastası yok; bizim bildiğimiz kuşaklarda bu hastalık yok. Eğer daha da ileriki kuşaklardaki akrabalarımızda varsa onu bilemiyorum. Çok zor bir hastalık. En büyük zorluğu çocuğuna her şeyi yasaklıyorsun. Ekmeğe, peynire, yoğurta elini uzattığı zaman yasak olduğunu söylüyorsunuz. Bu çok zor. Ürünlerini bulmak çok çok zor. Bulduğunuz ürünleri olmak ise daha zor. Önceleri Berke’ye yediğimiz ürünleri vermemekte çok zorlandık. Zamanla alışmaya çalıştık. Bizim yediğimiz ürünlerden zaman zaman istiyor” diye konuştu.

İLAÇLARI RAPORLA ALIYORUZ

PKU hastalarının beslenebileceği gıdaların çok pahalı olduğunu söyleyen Kulkıra, “Ben çalışmıyorum. Zaten Berke’yi bırakıp çalışamam. Eşim belediyede çalışıyor. Asgari ücretin biraz üzerinde maaş alıyor. Biz Berke’nin ilaçlarını raporlu olduğu için ücretsiz alıyoruz. Gıdaları yurtdışından geldiği için çok pahalı. 1 kilogram peynir 300 TL, 1 kilogram makarna 80 TL. Sadece PKU hastalarının unlarını halk ekmek yapıyor. Bu biraz daha uygun. Yumurta ikamesi, makarna, peynir, irmik, şehriye hepsini almak zorundayız. Bunlar Alman malı ve bunların fiyatları çok yüksek. Sadece zorunlu ihtiyaçlarını almaya çalışıyoruz. Çikolata, peynir, cips gibi ürünleri dönem dönem alabiliyoruz. Bu konuda kayınvalidem biraz bize destek oluyor ancak bu hastalıkta olup da bizden maddi olarak daha kötü olan hastalar var. Her 6 bin 500 çocuktan birisi PKU hastası oluyor. Malatya’da da benim bildiğim 2 PKU hastası var ama 2’si de erken teşhis olduğu için Berke’den daha iyiler” ifadelerini kullandı.

BABASI SİGORTALI DİYE YARDIM ALAMIYORLAR

Berke’nin en büyük problemin eğitim ve gıdadan kaynaklandığını kaydeden Kulkıra, şunları dile getirdi:

“Berke okula gidiyor ama alt sınıfta. Okul masraflarını bir yana bıraktık, okulda sıkıntılar çıktı. İlk 5 yıl kaynaştırma döneminde normal okula gitti. Öğretmenlerle, velilerle, müdür yardımcılarıyla, rehber öğretmenlerle sorunlar yaşadık. Şu anda Berke alt sınıfa gittiği için sorun yaşamıyoruz. Son bir yıldır Berke alt sınıfta. Liseye kadar alt sınıfta kalacak. Bizim için en önemli şey Berke’nin eğitimi ve gıdası. Gıdayı iyi kötü temin edebiliyoruz ama eğitimde bayağı zorlanıyoruz. Nadir ve zor bulunan gıda ürünleri var. Türkiye’de PKU hastalarının birçok ürünü yok. Berke’nin eğitimi ve gıdasında yetkililer bizlere yardımcı olurlarsa çok iyi olur. Bu konuda ben birkaç yıl önce BİMER’e yazı yazdım, gıda konusunda yardımcı olmalarını istedim. ‘Babasının sosyal güvencesi olduğu için, yardım talebiniz ret edilmiştir’ diye bana bir mektup geldi. Babasının sosyal sigortası olduğu ve Berke’nin yüzde 70 engelli raporu bulunduğu için hiçbir yardım alamıyoruz. Sadece eğitim ve gıda yardımı olursa memnun oluruz, başka bir ihtiyacımız yok.” busabahmalatya.com