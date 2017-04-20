Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı için başvurular 30 Ocak- 7 Şubat 2017 tarihleri arasında alınmıştı. İlk YÖKDİL sınavı ise 5 Mart'ta 30 ilde yapıldı. Adaylar, başvuru için 75 lira sınav ücreti ödediler.

2. YÖKDİL'İN TARİHİ BELLİ OLDU

YÖK Başkanı Saraç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2’nci YÖKDİL için tarih verdi. Saraç, “Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere YÖKDİL Sınavına ilişkin yaptığımız anketler neticelenmiş, YÖKDİL Sınavını erken tarihte tekrarlamamıza dair anketimizde yüzde 68 oy oranı ile ‘evet’, İngilizce'ye ek olarak hangi dillerde talep olduğuna dair anketimizde ise yüzde 62 oy oranı ile ‘Arapça’ birinci gelmişti. Konuya ilişkin karar alırken anket sonuçlarını da mutlaka dikkate alacağımızı beyan etmiştik. Sizlerden gelen taleplere ilişkin yaptığımız değerlendirmeler neticesinde 2’nci YÖKDİL sınavının 9 Temmuz 2017 tarihinde yapılmasına ve bu sınavın İngilizce'ye ek olarak Almanca, Arapça, Fransızca dillerinde de yapılmasına karar verdik. Ayrıca bu yıla mahsus olmak üzere YÖKDİL sınavını üç defa yapacağız. Üçüncüsünü Kasım ayında yapmayı planlamaktayız. Bu yıldan sonra YÖKDİL Sınavı doçentlik ve lisansüstü takvimlerini de dikkate alınarak yılda iki defa yapılacaktır. Sizlerle birlikte aldığımız bu kararın hayırlı olmasını dilerim. ‘Yeni YÖK’ olarak, alacağımız kararlara paydaşlarımızı ortak kılmaya devam edeceğiz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Bunun üzerine adaylar bunun çok iyi bir haber olduğunu belirtti. Malatya’da da ilk YÖKDİL sınavı gerçekleştirilmişti. Bu doğrultuda adaylar ikinci sınavdan da beklentilerinin yüksek olduğunu belirttiler. Birinci sınavın kolay olduğunu söyleyen adaylar, birçok kişinin bu sınavı umutla beklediğini belirttiler.

LYS BAŞVURULARI BİTTİ

Öte yandan 2017 LYS başvuruları da bitti. Başvurular 4 Nisan 2017 tarihinde başladı. 13 gün devam eden başvurular 17 Nisan 2017 saat 23.59'da sona erdi. Ödemeler ise 18 Nisan'da sona erdi.

SELAHATTİN BAYRAK