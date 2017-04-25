Bilindiği üzere, yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca yüksek lisans/doktora eğitimi görmek üzere görevlendirilirler. Bu hüküm çerçevesinde, ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimi görmek için gerekli olan 65 dil puanını TOEFL, CAE, TestDaF gibi ÖSYM tarafından kabul edilen (geçerlilik süreleri 2 yıl) sınavlarla başlayanların doktora eğitimlerine başvurularda güncel yabancı dil puanı arayıp aranmayacağı hususunun ilgili enstitünün şartları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği Yürütme Kurulunun 25 Haziran 2014 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu.

EN AZ 65 PUAN

Bu kapsamda, geçerlilik süresi 2 (iki) yıl olan yabancı dil sınavları ile yüksek lisans eğitimini tamamlayan ve doktora eğitimi için yeterli dil puanı olmayan ÖYP araştırma görevlilerine 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile en az 65 puan almaları için ek süre verilmesi uygun görüldü. Ayrıca bu durumda olanlar 2017-2018 akademik yıl döneminde doktora eğitimine başlayacaklar.

Öte yandan Malatya’da da bu durumdan faydalanacak bireylerin olduğu bilgisi edinildi.

ÖYP NEDİR?

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), yüksek lisans eğitiminden başlayarak doktora bitimine kadar uzanan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde yurtiçi ve yurtdışı dil eğitimleri ve ayrıca yüksek lisansta ve doktorada 12 ay yurtdışında eğitim olanağı vardır. Projenin asıl amacı eğitimlerin sonucunda öğretim üyesi olarak atanmaktır. Yani Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine fırsat verilmektedir. Adayların ÖYP puanı lisans genel not ortalamasının yüzde 35'i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın yüzde 50'si ve varsa yabancı dil puanının yüzde 15'i dikkate alınarak hesaplanır. ÖYP usulde ise bir mülakat ya da sınav bulunmamaktadır. ÖYP'de mülakat yoktur, sadece puan sıralaması vardır. Puanı en yüksek olan herhangi bir sınava tabi tutulmadan atanır.

TAHİR ÖZÇELİK