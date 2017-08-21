ANKET UYGULAMASI BUGÜN SAAT 17.00'DE BAŞLAYACAK
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“Konuyla ilgili karar alma süreçlerine katkı sağlayabilmek amacı ile tercihte bulunmayan üniversite adaylarımıza yönelik olarak hazırladığımız anket uygulamasını bugün saat 17.00’den itibaren başlatacağız ve anketimiz, 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar devam edecektir. Yüksek öğretim Kurulu tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bu anket tercihte bulunmayan ancak kayıtlarımızda e-posta adresleri bulunan yaklaşık 500 bin öğrencimizin bütününe iletilecektir. Kayıtlarımızda e-posta adresi bulunmayan öğrencilerimiz de https://tercihanket.yok.gov.tr adresinden giriş yaparak anketi doldurabileceklerdir. Yüksek öğretim tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bu anket sonucunda ortaya çıkan geri bildirimleri yüksek öğretim sistemimizin kalite odaklı kısa-orta-uzun vadeli gelecek planlamalarında kullanmayı hedefliyoruz.”
Öte yandan Malatya’da da tercih yapmayan öğrenciler bulunuyor.
Malatya mısırı çok seviyor
Pembe trambüsler için geri sayım başladı
Gram altının fiyatı 130 lirayı aştı
Arslanboğa, yeniden başkan oldu
YÖK, 'Neden tercih yapmadınız?' diye soracak
“Hükümetin önerdiği zamma kapalıyız”...
Kurban eti nasıl muhafaza edilmeli?
Battalgazi Kaymakamlığı 7 bin 250 ton kömür...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!