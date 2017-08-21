21 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

YÖK, 'Neden tercih yapmadınız?' diye soracak

Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), ÖSYS-2017’de tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmayan 852 bin adaya yapacakları ankette 'Neden tercih yapmadınız?' diye soracak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:12
YÖK, 'Neden tercih yapmadınız?' diye soracak
 YÖK’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yüksek öğretim sistemimizin her kademesinde kaliteyi öncelikli kılmayı ve nitelikli dikey büyümeyi hedefleyen Yeni YÖK olarak, ÖSYS-2017’de tercih hakkı olmasına rağmen tercih yapmayan 852 bin adaya 'Neden tercih yapmadınız?' diye soracağımızı daha önceden açıklamıştık. Bu kapsamda, ÖSYS-2017’de üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analiz sonrasında, tercih sürecinde puan barajını geçmiş olmasına rağmen tercihte bulunmayan üniversite adayı sevgili öğrencilerimizin, tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenebilmesi için Yükseköğretim Kurulu olarak bir çalışma başlattık” denildi.


ANKET UYGULAMASI BUGÜN SAAT 17.00'DE BAŞLAYACAK

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Konuyla ilgili karar alma süreçlerine katkı sağlayabilmek amacı ile tercihte bulunmayan üniversite adaylarımıza yönelik olarak hazırladığımız anket uygulamasını bugün saat 17.00’den itibaren başlatacağız ve anketimiz, 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar devam edecektir. Yüksek öğretim Kurulu tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bu anket tercihte bulunmayan ancak kayıtlarımızda e-posta adresleri bulunan yaklaşık 500 bin öğrencimizin bütününe iletilecektir. Kayıtlarımızda e-posta adresi bulunmayan öğrencilerimiz de https://tercihanket.yok.gov.tr adresinden giriş yaparak anketi doldurabileceklerdir. Yüksek öğretim tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bu anket sonucunda ortaya çıkan geri bildirimleri yüksek öğretim sistemimizin kalite odaklı kısa-orta-uzun vadeli gelecek planlamalarında kullanmayı hedefliyoruz.”

Öte yandan Malatya’da da tercih yapmayan öğrenciler bulunuyor. 

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya