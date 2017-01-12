Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle, dün gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilere kendi fabrikasında bir kahvaltı vererek ağırlayan Başkan Balin, önemli açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin çok önemli görevler icra ettiğini ifade eden Başkan Balin, demokrasinin en önemli ayaklarından birisinin basın, diğerinin ise sivil toplum örgütleri olduğunu söyledi.

ZOR VE ÖNEMLİ BİR GÖREV YAPIYORSUNUZ

Gazetecilerin zor ve önemli bir görev yaptıklarını dile getiren Başkan Balin, “Basın ve sivil toplumun demokrasinin gelişmesinde, insanları ve toplumu ileriye doğru yetiştirmesinde çok önemli bir yeri vardır. Bu vesileyle sizler demokrasinin gelişmesinde, insan hayatının gelişmesinde, sosyal hak ve sorumlulukların gelişmesinde çok önemli görevler yapıyorsunuz. Biz iş adamları olarak, işimizin çok zor olduğunu düşünürüz. Zannediyoruz ki çok çalışıyoruz. Fakat bugün, buraya gelirken sizlerle bir empati yaptım ve sizin gecenizin, gündüzünüzün olmadığını fark ettim. Kar, kış, soğuk, sıcak sizin için fark etmiyor. Gece yarısı da olsa, bir haber olduğunda rapor alma, gitmemezlik yapma gibi bir durumunuz yok. Haberi sıcak bir şekilde alıp, topluma sunmak sizin işiniz. Hakikaten zor ve önemli bir görev yaptığınızı da sizlere ifade etmek istiyorum. Rabbim bugününüzü hayırlara vesile kılsın” diye konuştu.

MALATYA’NIN SOSYAL YAPISI, DOKUSU ÇOK DEĞİŞTİ

“MÜSİAD olarak sürekli projeler yapan bir işadamları derneğiyiz” diyen Başkan Balin, “Son günlerde de, Sayın Bakanımızın önderliğinde, Malatya’nın en büyük eksiği olarak tespit ettiğimiz ihracatın 2002 yılından beri hiç gelişmediğini hep ifade ediyorum. Bu, Malatya’nın çok büyük bir eksiği. Malatya’nın sosyal yapısı, dokusu çok değişti. Yaşanılabilir şehirler arasında çok önemli bir yere geldi. Bizim Malatyamız çok güzel, çok yaşanılabilir bir şehir, bir büyükşehir oldu fakat parası yok. Parayı, iş adamları olarak bizlerin kazandırması lazım. Bunun da yolunun sanayiden geçtiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle Sayın Bakanımla, bakan olduktan sonra görüşmelerimizi yaptık. Malatya’da ihracatı artırmayla alakalı bir çalışma yapacağımızı söylemiştik. Fırat Kalkınma Ajansı’yla bir proje hazırladık, projemiz şu anda kabul oldu” şeklinde konuştu.

ÇALIŞTAYLAR YAPACAĞIZ

Gerçekçi projeler ortaya çıkaracaklarını kaydeden Başkan Balin, “Önümüzdeki hafta Ankara’ya gideceğiz. Yaklaşık 7 bakanlıktan bizlere uzman arkadaşlar verecekler. Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Genel Merkezi ve MÜSİAD Malatya Şubesi olarak, Malatya’da ihracatı nasıl arttırırız, Malatya’da katma değeri yüksek ürünler nasıl üretiriz, Malatya’da birinci ve ikinci organize sanayi bölgesine dışarıdan yatırımcıyı nasıl getirebiliriz sorularının çözümlerini oluşturacağız. Çalıştaylar yapacağız, toplantılar düzenleyeceğiz. Ve inşallah, Bakan Beyin bu çalışma dönemi içerisinde, Malatya’ya gelecek olan teşviklerin hangi kanaldan geleceğine, hangi sektörlere yatırım yapılabileceğiyle alakalı bir öngörü veririz. Bu çalışmanın siyasi bir çalışma veya iş olsun diye yapılan bir çalışma olmasını istemiyoruz. Tamamen reel çıktıları olan, gerçekçi projeler ortaya çıkaracağız” ifadelerine yer verdi.

DOLARIN YÜKSELMESİ…

Doların yükselmesini değerlendiren Başkan Balin, “Doların yükselmesi özellikle girdileri dolarla olan firmaları çok ciddi manada etkiliyor. Doların yükselmesi sadece Türkiye’deki dinamiklerle alakalı değil. Dünya piyasalarında bazı sıkıntılar var. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin bu gibi süreçlerde çok daha hızlı etkilendiğini düşünüyorum. Bu vesileyle doların artması elbette ekonomiye bir frendir. MÜSİAD’ın sameks verileri var. Sameks verileri son 2 ayda 50 puanın altına düştü. Bu da ekonominin iyi olmadığı anlamına gelmektedir. Ama biz iş adamları olarak, MÜSİAD camiası olarak bunun geçici olacağını, 3-5 ay içerisinde ekonominin tekrar hızlanacağını düşünüyoruz. Bizim vücudumuz bu tür sarsıntılara alışık. Biz bunları çok hızlı bir şekilde atlatabileceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRİYORUZ

Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan MTSO seçimlerinde aday olup olmayacağını da açıklayan Başkan Balin, şunları kaydetti:

“Ticaret ve Sanayi Odası’yla ilgili bir çalışmanın başındayım. Henüz adaylıkla alakalı bir süreç düşünmüyorum. Ancak çalışmalarımız bitmedi. Altyapı çalışmalarını şu anda devam ettiriyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin henüz tarihi belli değil. Bir ekip çalışması yapıyorum. Bu ekip çalışması sonrasında beraber olduğumuz arkadaşlar, sivil toplum örgütleri, iş adamları eğer bu noktada bizlere bir görev verirlerse buna biz yok demeyeceğiz. Ama başka bir arkadaş da bu çalışmanın sonucunda Ticaret ve Sanayi Odası’na başkan olabilir. Şahsımla alakalı bir çalışma değil, Malatya sanayicisi, Malatyalı iş adamları, Malatya’nın sivil toplum örgütleri Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir değişimin olmasını istiyorlar. Bu değişimin olmasıyla da alakalı bana bir görev verdiler. Biz MÜASİAD olarak da zaten Genel Merkezimiz de Ticaret ve Sanayi Odalarına, borsalarda etkin olmamız gerektiğini söylüyorlar. Bu kapsamda bir çalışma yürütüyorum. Bu çalışma neticelendiğinde hep beraber bunu paylaşırız.”

MUTLU SARIGÜL