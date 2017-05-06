YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda Türkiye’nin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 'doktora bursu' verilecek. YÖK’ten yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarının başvurmak istedikleri alanlara ilişkin Başkanlığa bugünden itibaren 22 Mayıs 2017 tarihine kadar https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinden başvuru yapılabileceği ve ayrıca doldurulan formun rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığa gönderilmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

YÖKSİS'TE YETKİLENDİRME

“Yükseköğretim kurumları, '100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu'nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te yetkilendirmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme, ilgili yükseköğretim kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. *YÖKSİS Rol Adı: '100/2000 Doktora Bursu.' Başvuru yapılan her bir program için https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinde bulunan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan en fazla 10 alan için başvuru yapabilecektir. Başvuruda öncelikli alanın adının ve kodunun belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alanla birebir aynı olması gerekmemektedir. Sisteme girişlerin Internet Explorer veya Mozilla Firefox üzerinden yapılması gerekmektedir.”

Öte yandan, başvuru için usul ve esaslar ile burs verilecek 100 öncelikli tematik alanın bilgileri YÖK’ün internet sitesindeki duyurular kısmından öğrenilebilecek.



100/2000 YÖK DOKTORA BURSU

YÖK'ün hayata geçirdiği "100/2000 YÖK Doktora Bursu" projesinin amacı 100 ihtisaslaştırılmış (tematik) alanda 2 bin yüksek lisans mezunu öğrenciye doktora bursu sağlayarak eğitime katkı sağlamak. YÖK, projeyle öğrencileri sadece mali olarak desteklemekle kalmayıp, bu öğrencilerin eğitimlerini ve ileriki yıllardaki akademik başarılarını takip etmeyi hedefliyor. Bursun aylık olarak bin 550 TL olması planlanıyor.

GÜZEL BİR VESİLE

Bu anlamda Malatya’dan da başvurular yapılabilecek. Lisansüstü eğitim alan Yakup Karacan, “Lisansüstü eğitimde burs çok önemli. Öğrencilere bin 550 lira burs verilmesi çok güzel oluyor. Bu, daha nitelikli eğitimcilerin çoğalması için çok güzel bir vesile” ifadelerinde bulundu.

SELAHATTİN BAYRAK