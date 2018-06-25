Oy kullanan vatandaşlarla sohbet eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya'da huzurlu bir seçim geçirildiğini söyledi.

HERHANGİ BİR TAŞKINLIK VE OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Polat, “24 Haziran seçimlerimiz öncelikle Malatya’mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sabah bazı okullarımızı ziyaret ederek sandıklarda görevli arkadaşlarımıza kolaylık dileklerimizi ilettik. Yoğun bir seçim mesaisi yaşadık. Bütün ilçelerimizi gezerek halkımızla birlikte olmaya gayret gösterdik. Malatya’da bütün partiler huzur içerisinde propagandasını yaptı. Herhangi bir taşkınlık ve olumsuzluk yaşanmadı. Bu seçimlerde de en doğru kararı halkımız verecek. Vatandaşlarımız daha güçlü bir Türkiye için, umutlu yarınlar için kararını bugün verecek. İnşallah bugün akşam demokrasi bayramımızı kutlayacağız. Her zaman olduğu gibi bu seçimde de inşallah güçlü bir şekilde çıkacağız” sözlerine yer verildi.