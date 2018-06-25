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YKS’ye adım adım

YKS’ye günler kala sınava girecek milyonlarca adayda heyecan başladı. Türkiye’nin yanı sıra Malatya’da da sınava girecek binlerce öğrenci gün sayıyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

YKS’ye adım adım

YKS’ye günler kala sınava girecek milyonlarca adayda heyecan başladı. Türkiye’nin yanı sıra Malatya’da da sınava girecek binlerce öğrenci gün sayıyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:55
YKS’ye adım adım

YKS sınav yerleri, ÖSYM’nin sayfasında 20 Haziran’da yayınlandı. YKS’ye girecek öğrenciler sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden çıktı alabilirken;  belgenin ev adreslerine posta üzerinden gönderilmeyeceği her sınavda olduğu gibi bu sınavda da belirtildi.

Kurumun sayfasına girildikten sonra, belgeyi alabilmek için adayın T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresini girmesi yeterli oluyor.

30 Haziran 2018 tarihinde saat 10.15’te yapılacak olan YKS’de belirlenen süre ise, 135 dakika olarak belirlendi. İkinci sınav Alan Yeterlilik Testi (AYT), 1 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Sınav süresi de 180 dakika. Son oturum Yabancı Dil Testi de (YDT), 1 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.45’te yapılacak ve bu sınavın süresi de 120 dakika olarak belirlendi.

DETAY…

Bu yıl ilk kez üniversiteye giriş sınavında puanların hesaplanabilmesi için TYT’de Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 0.5 ham puan alma şartı adaylarda endişeye neden olmuştu. Üstelik bu kural AYT için de geçerliydi. Bu kuralı yerine getirmeyen adayların puanları hesaplanmayacaktı. Ancak YÖK bu kuralı değiştirdi ve tek testten yarım net çıkaranların puanlarının hesaplanacağına karar verdi. Bu kararla özellikle matematik sorularını yapamayacaklarından endişe eden sözelci adaylar bir nebze de olsa rahat nefes aldı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları, ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 31 Temmuz 2018’de açıklanacak. Ancak saat kaçta açıklanacağı şu anda net olarak belirtilmedi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Temmuz 2018 tarihinde sınav sonuçları açıklandıktan sonra ise ÖSYM, tercihlerini yapacak adayların tercih işlemlerine 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacağı ve 1 Eylül 2018 tarihinde sona erileceğini duyurdu.

YKS ADAYLARI…

YKS’ye hazırlıkta zorlu süreçlerden geçen milyonlarca aday sona yaklaştı. Malatya’da YKS’ye günler kala sınava hazırlanan Gülnur Türk bu sürecin çok stresli geçtiğini belirterek, “Aylardır sınava hazırlanıyorum. Zorlu ve stresli bir süreç yaşadım. İnşallah sınav çok zor olmaz ve emeklerimizin karşılığını alırız. Tek korkum sınav süresi. Sorular uzun olduğu zaman süre bize yetmiyor ve soruları yetiştiremiyoruz. Bunun üzerine stres de eklenince biraz motivasyon düşüklüğü ile istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliyoruz. İnşallah iyi olur. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
YKSSınav
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