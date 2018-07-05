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YKS sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS tercih kılavuzu, kurumun doküman sayfasında yayınlandı. ÖSYM'de yapılan resmi açıklamaya göre sonuç tarihleri de netleşti. YKS sınav sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

YKS sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS tercih kılavuzu, kurumun doküman sayfasında yayınlandı. ÖSYM'de yapılan resmi açıklamaya göre sonuç tarihleri de netleşti. YKS sınav sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:42
YKS sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak

YKS soruları ve cevapları sınavın olduğu gün 1 Temmuz 2018 tarihinde ÖSYM sayfasında açıklandı. Yapılan resmi açıklamada “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklar” ifadelerine yer verildi.

YKS sınav sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. 

HABER MERKEZİ

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YksmalatyaYKS31temmuzSonuç
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