Üniversiteye geçiş sisteminde yeni sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Bu yıldan itibaren geçerli olacak sistem hakkında BUSABAH gazetesine konuşan EKSEN Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Kenan Akdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Akdoğan, kısa zaman önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla YÖK’ün, yeni bir sınav sistemiyle ilgili bir çalışma başlattığını hatırlatarak, bu çalışmasını tamamladıktan sonra yeni sınav sisteminin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

“KAFA KARIŞIKLIĞI BİR NEBZE DE OLSA GİDERİLDİ”

Yeni sınavın 3 oturum halinde yapılacağını ifade eden Başkan Akdoğan, “Eski sistemdeki YGS başta olmak üzere diğer sınavlar kaldırılmış, bunların yerine çok da yabancı olmadığımız sistem benzeri bir sınav sistemi getirilmiştir. Eski sistemde on sekiz olan puan türü beşe indirilmiş, dolayısıyla puan türlerindeki farklılık ve kafa karışıklığı bir nebze de olsa giderilmiştir. Yine, yeni sistemde sınavlar üç oturum halinde bir hafta sonu yapılacaktır. Fakat bir günde iki sınavın öğleden önce ve sonra iki oturumda yapılacak olması sabah oturumu kötü geçen öğrencinin, sabahki oturumun öğleden sonraki sınavına da olumsuz etki edeceği muhakkaktır” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ DAHA DA STRESE SOKACAK”

Türkçe ve matematiğin ağırlığını artığını söyleyen Başkan Akdoğan, “Bir başka değişiklik Türkçe ve Matematik derslerinin ağırlığının daha da artırılmasıdır. Öyle görünüyor ki PISA’daki özellikle Türkçedeki başarısızlıktan dolayı ciddi prestij kaybına uğrayan ülkemiz, Türkçe’ye ağırlık vererek bu prestij kaybını da bir nebze iyeleştirmeyi hedefliyor. Fakat matematik dersinin de aynı derecede ağırlıklandırılması zaten kronikleşen matematik sorununun daha da kötüye gitmesine yol açacak, bu uygulama öğrencilerimizi daha da strese sokacaktır. Sınav puanının üniversiteye yerleştirilmede, KPSS’de olduğu gibi, iki yıl geçerli olması öğrencilerimiz açısından rahatlatıcı bir gelişmedir. Fakat bu iki senedeki sınavların zorluk derecelerinin eş değilse bile yakın olması hakkaniyet açısından elzemdir” diye konuştu.

HİÇBİR FAYDASI OLMAYACAK

Başkan Akdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bize göre sınav sistemindeki en ciddi ve en sıkıntılı değişiklik kültür derslerinin, özellikle tarih dersinin, etkisizleştirilmesidir. Yeni sistemle birlikte tarih dersinin de içinde yer aldığı coğrafya ve felsefe derslerinden toplamda sadece kırk sorunun sorulması ve bu derslerdeki soruların muhatabının sadece sözel bölümü mezunu öğrencilerin olması büyük bir garabettir. Şöyle ki; daha önceki sistemlerde, bu derslerden de soru çözen öğrencinin puanları artarken şimdiki sistemde bu derslerin diğer alan öğrencilerine hiçbir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla bu derslere olan ilgi tamamen sıfırlanacaktır.”

BUNU FIRSAT BİLMİŞTİR

Temennilerini dile getiren Başkan Akdoğan, “Kültür derslerini, özellikle tarih dersini etkisizleştirmeye çalışan YÖK, ‘Tarihini bilmeyen milletlerin yok olmaya mahkûm olduğu’ gerçeğini ya bilerek ya da bilmeyerek göz ardı etmektedir. Bu uygulamasıyla bilinmeyen denizlere yelken açan YÖK, kendini yok hükmüne sokmaktadır. Bu şekilde oluşturulacak bir sistem kısır bir sistemdir ve yeni uygulamaya yenik başlayacaktır. Temennimiz, YÖK’ün, aziz Türk milletinin tarihi ve kültürel kodlarını bozmaktan vazgeçerek bir an önce bu büyük yanlıştan dönmesidir” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL