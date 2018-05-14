Yıpranma Payı Geliyor mu?

Malatya Sağlık-Sen Şubesi tarafından Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü nedeniyle ortak bir kutlama programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen geceye yoğun ilgi gösterildi.

Burada bir konuşma yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının dünyanın en kutsal mesleğini yerine getirdiklerini ifade ederek, “Siz değerli ebelerimizin, hemşirelerimizin ve annelerimizin gününü kutluyorum ve tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“80 MİLYONA DOKUNAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK HİZMET EDİYORUZ”

Sağlık çalışanları olarak mesleğin kutsallığı gereğince her şartta ve her yerde görevlerinin başında olduklarını ifade eden Memiş, “İşte bu anlayışımızla birlikte Allah’a hamdolsun ki kimsenin olmadığı dönemlerde insanlara şifa dağıtan, 80 milyona dokunan, sağlık çalışanları olarak hizmet ediyoruz. Bu ülkede sağlıkta dönüşümün başlamasıyla birlikte aslında milletin ne olduğunu, millete nasıl değer verildiğini gösteren bir meslek grubuyuz. 2002 yılında sağlıkta dönüşüm başladığında, ülke insanına değer vermek adına, arkadaşlar bu kutsal mesleği yaparken bunun bedelini ödeyen kardeşlerimizde var bunu unutmayız” şeklinde konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EL KALDIRANLAR CEZASINI BULSUN''

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına da değinen Memiş, bir an önce bu soruna çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek, "Sağlık çalışanlarına el kaldıranlar cezasını bulsun diyor ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanları buradan şiddetle kınıyoruz" dedi.

SAĞLIKTA YIPRANMA PAYI

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili de son gelişmeleri aktaran Memiş, 2014 yılında konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiklerini ve o dönem bürokratlara konuyla ilgili talimat verildiğini söyledi. 4 yıldır yıpranma payının gereğinin halen yerine getirilemediğini de ifade eden Memiş, "Her platformda ifade ediyoruz, bu sorunu çözmek zorundasınız diye. Ve bu konuda son adımlar atılıyor. Şu anda yıpranma payı konusu Bakanlar Kurulunda imzaya açıldı. İnşallah seçimlerden önce meclise getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ve Allah’ın izniyle sizden aldığımız desteklerle de 550 bin sağlık çalışanımızın tamamına hak ettiği oranda yıpranma payını en kısa zamanda çıkartacağız” diye konuştu.