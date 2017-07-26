26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

YİNE SARI BASIN KARTI, YİNE SORUN… Parkmetre şirketleri anlamadı gitti!

Malatya Valiliği’nin geçtiğimiz aylarda yayımladığı genelgeye rağmen Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün verdiği sarı basın kartı sahiplerine parkmetre şirketi tarafından işlem yapılmaya devam ediliyor.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:41
YİNE SARI BASIN KARTI, YİNE SORUN… Parkmetre şirketleri anlamadı gitti!

  Geçtiğimiz Mayıs ayında dönemin Valisi Mustafa Toprak tarafından yayımlanan genelgede, Sarı Basın Kartı sahibi basın mensuplarının araçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda uygulanan parkmetre uygulamasından muaf tutulması yer almıştı. 

ŞİKAYETLERE KULAK TIKANIYOR
  Ancak Malatya Valiliği’nin resmi genelgesine rağmen Malatya’da Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi denetiminde olan parkmetre şirketi, iddiaya göre basın mensuplarının araçlarına makbuz kesmeye devam ediyor. Basın mensupları arasında tepkiye neden olan bu uygulama karşısında MOTAŞ şirketinin şikayetlere kulak tıkaması ise tepkilere neden oluyor.

ŞAŞKINLIK YARATIYOR
  Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yıllar öncesine dayanan protokol ile sarı basın kartı taşıyan basın mensuplarına kolaylıklar sağlanmıştı. Buna rağmen hem BYEGM hem de Malatya Valiliği’nin genelgelerini hiçe sayan Malatya’daki parkmetre şirketinin vurdumduymazlığı şaşkınlık yaratıyor.

SÜREKLİ AYNI SORUN
  Öte yandan Basın Kartı sahibi olmak bir hayli zor. Öyle olsa da, bu hakkın kazanılması ardından bazı avantajlara sahip olunabiliyor. Bunlardan biri de araçlara bırakılan sarı metal kart. Batı illerinde Sarı Basın Kartı tanınmışlığı, Doğu illerinde yeterli değil. Bu nedenle Malatya’nın da içerisinde yer aldığı bölgede bugüne kadar Sarı Basın Kartı ile ilgili sorunlar sürekli yaşanıyor.

GENELGEDE HAKLAR APAÇIK
  MOTAŞ’ın son olarak parkmetre şirketine gerekli talimatları vermemesi ve basın mensuplarının bu tür sorunlarla karşılaşması aslında Malatya’da yaşanan ilk problem de değil. Daha önce de BUSABAH’ta basın mensuplarının yaşadığı sorunlara dikkat çekilmiş, özellikle halk otobüsü şoförlerinin Sarı Basın Kartı’nı bilmemesinden kaynaklanan sorunlar gündeme getirilmişti. Basın mensuplarına verilen ve her yıl yenilenen bu kartların yayınlanan genelgede haklarını apaçık belirtiliyor.

PARK ETME VE DURAKLAMA AYRICALIKLARI
  BYEGM’nin genelgesine göre basın kartı sahibi olanlar, bazı avantajlara sahip oluyor. Basın kartı bulunan basın mensuplarına tanınmış bazı avantajlar ise şöyle sıralanıyor:

“Devlet tarafından tanınmış resmi bir gazeteci olmak. Devlet protokolü ile ilgili haberleri takip edebilme. Uluslararası haberleri takip edebilme özgürlüğü. Sürekli basın kartı alabilme hakkı. (Basın kartı sahipleri 6 ay bir basın yayın kuruluşunda çalışmadıkları takdirde kartlarını iade ederler. Sürekli basın kartlarında ise çalışma süresi şartı yoktur. Ancak belirli bir süre boyunca basın kartı sahibi olmanız gerekir.) Belediye, köy,özel idare ve benzeri kuruluşların ulaşım hizmetlerinden bedelsiz faydalanabilme. Kamuya ait müze, stadyum, galeri ve sergilere bedelsiz girebilme. Kanunca veya idarece gizliliği şartı konulmayan toplantılara dahil olabilme hakkı. Resmi törenlerde mesleki kolaylılık sağlayan avantajlara sahip olmak. Kartın ibrazı durumunda PTT Genel Müdürlüğü işlemlerinde kolaylık. Kartın ibrazı durumunda TCDD hizmetlerinden indirimli faydalanabilmek. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce düzenlenecek basın trafik kartına sahip olabilme. Bu trafik kartı vasıtasıyla bazı geçiş üstünlüklerine ve park etme ve duraklama ayrıcalıklarına sahip olmak. Silah ruhsatı alımında sağlanacak kolaylıklardan faydalanmak. 5510 sayılı kanun gereğince hizmet süresi zammından faydalanmak. Hizmet damgalı pasaport uygulamasından faydalanmak.”


 

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

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