2016 yılını kadına şiddet ve kadın cinayetleri haberleriyle geçiren Türkiye, 2017 yılında da bu kaderi değiştiremedi. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 367, Malatya’da ise 6 kadın öldürüldü. 2017’nin ilk 3 ayında da kadın cinayetleri devam ederken, dün Malatya’da 3 çocuk annesi bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

KISA SÜRE ÖNCE TAŞINMIŞLAR

Kan donduran olay, Fırat Mahallesi’nde bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocası emekli olan 3 çocuk annesi Ayşe Kılıçtaş, bir yakını tarafından evde kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulundu. İlk incelemede vücuduna birçok bıçak darbesi aldığı tespit edilen Ayşe Kılıçtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Komşularının ifadesine göre ailenin, oturdukları eve kısa süre önce taşındıkları öğrenildi…

10 KADINDAN DÖRDÜ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Yapılan bir araştırmaya göre 2016 yılında ulusal ve yerel gazetelere 317’si silahlı toplam 397 kadın cinayet olayı yansıdı. Bu cinayetlerde toplam 367 kadın ve aile bireyi öldürüldü. 109 kadın ve aile bireyi de yaralandı. Kadın cinayetlerinin yüzde 85’ini kocalar, sevgililer, eski kocalar, ayrılmak istenen sevgililer işledi. Ve eşini ya da eski eşini, annesini, babasını, eşinin kardeşini öldüren kızgın erkeklerin 66’ı ise sonrasında intihar girişiminde bulundu. Bunlardan da 55’i öldü… Bilimsel araştırmalara göre Türkiye’de her iki kadından biri eşinden veya birlikte yaşadığı erkekten şiddet görüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre ise ortalama 10 kadından dördü erkek şiddetine maruz kalıyor.

MALATYA BİRİNCİ SIRADA

Bölgelere göre kadın cinayetlerine bakıldığında ise Malatya’nın içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi basına yansıyan vakalara göre en az kadın cinayetinin yaşandığı bölge… Bölgede altı olayla Malatya birinci, beşer olayla Elazığ ve Van ikinci, ikişer olayla Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır ve Erzincan üçüncü sırada. Birer olay da Erzurum ve Kars’ta bulunuyor. Bölgede; Tunceli, Ardahan, Bingöl ve Muş’ta ise kadın cinayeti yok…

TÜRKAN YILDIZ