Olay Malatya merkezde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi ya da kişiler, merkezde bulunan bir kafeye geldi. İddaya göre burada kafenin işletmecisi ile tartışan saldırganlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştılar. Aradan geçen zamanından ardından yeniden kafeye gelen saldırganlar, bu kez ellerindeki bıçaklarla saldırdılar. Saldırganlar, kafe çalışanı 3 kişi olmak üzere çok sayıda kişiyi yaralayarak kaçtı.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Çevredeki vatandaşlar ve kafe içerisinde bulunan diğer kişiler tarafından durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken; 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldı.























ÖMER ALİ DELİBAŞ