YİNE ACI HABER GELDİ

TSK'dan yapılan açıklamada, "21 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri Şemdinli (Irak kuzeyi uzanımı) Çam Tepe üs bölgesinde bulunan unsurlarımızın icra ettiği operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari 'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Irak Kanireş bölgesinde görev yapan 26 yaşındaki sözleşmeli er Cumali Gür’ün acı haberi Antalya’nın Manavgat ilçesi Kızılot bölgesinde yaşayan ailesine verildi. 20 yıldır Antalya’da yaşayan ve aslen Konya Ereğli’den olan şehidin babası Nazım ve annesi Yiter Gür'e Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit şehadet haberini sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.