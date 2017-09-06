Darende ilçesinde bulunan Hulusi Efendi Vakfı’nın Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş’in kızı Naciye Sultan ile Ertuğrul Gazi düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen düğün töreninde Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser tarafından genç çiftin nikahı kıyıldı. Çiftin nikah şahitliklerini ise Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Sivas Valisi Davut Gül ile iş adamları Fuat Tosyalı ve Mesut Toprak yaptı.

MİLLETİMİZİN TEMELİ AİLEDİR

Nikah sonunda geline evlilik cüzdanını takdim eden Bakan Yılmaz, “Bizim milletimizin temeli ailedir, aile güçlü olursa milletimizde güçlü olur. Evlilik uzun ince bir yol yolun sonunda yüz akıyla menzile varmak bizim hedefimiz. Yüz hakkıyla menzile varmak için kul hakkına riayet etmek lazım. Bir kimse birisiyle üç adım yolda yürürse mutlaka kul hakkı olur. Üç adımlık yolda kul hakkı söz konusuysa bir evde olacak insanlar arasında mutlaka kul hakkı söz konusu olur. O halde kul hakkına riayet ettiğinizde bir birbirinize menzile varmakta yardımcı olacaksınız. Birbirinize muhabbet nazarıyla bakarsanız kusurda görmezsiniz. Demek bir şeyi göstermeyen sevgi, severseniz her şey güzel olur. Sevmezseniz cennet gibi olan yer dahi size sıkıntılı gelebilir. Damadımız ile kızımız birbirleri sevecekler sayacaklar. Kul hakkına riayet edecekler ve inşallah el ele hep birlikte menzile ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.

BAKAN YILMAZ BALABAN’DA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindekiler nikah töreninin ardından Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’ndeki ‘2. Memleket Havası, Balaban'da Buluşma Günü’ne katıldı.

Bakan Yılmaz burada bir konuşma yaparak, “Birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiği Darende ilçemiz her bakımdan örnek bir beldemiz” dedi.

İHA