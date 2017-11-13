Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya 9. Olağan Kongresi dün gerçekleştirildi. Battalgazi yeni Belediye Binasının toplantı salonunda düzenlenen kongreye BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Şahin, BBP MKY üyeleri İbrahim Alagöz, Hasan Ensari Aladağ, BBP Malatya İl Başkanı Alirıza Ulutaş, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, BBP Şanlıurfa İl Başkanı Sabri Çaycı, siyasi parti Malatya il temsilcileri ve partililer katıldı.

Açılış ve yoklama yapılıp genel çoğunluk sağlanan kongrenin divan teşekkülü oluşturulduktan sonra kongrenin gündemi okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinden sonra kongre faaliyet ve mali raporunun okunmasıyla devam etti.

Açılış konuşmasını yapan ve bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifadeden BBP Malatya İl Başkanı Alirıza Ulutaş, kuruluşundan bu güne kadar partilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

VATANIMIZ BİZE EMANET EDİLDİ

Bu yola zorluk ve çileye talip olarak çıktıklarını belirten BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Şahin ise, “Rahmetli Genel Başkanımızla birlikte biz bu yola çıkarken zorluklara ve çileye talip olarak çıktık. Biz birlikte büyümeye karar verdik. Öyleyse zorlukları var ancak zorlukların yanında güzellikleri de var. Rahmetli Genel Başkanımızla birlikte biz bu yola çıkarken zorluklara ve çileye talip olarak çıktık. Biz bunu ibadet olarak telakki ediyoruz. Vatanımız bize emanet edildi. Emaneti aynı şekilde yeni nesillere teslim etmek gibi üzerimizde bir farz var. Biz bunu kendimize vazife bildik. Ve biz bu vazifeyi sonuna kadar götürmeye ant içtik” diye konuştu.

MİLLETİMİZE KUCAK AÇIYORUZ

Son olarak söz alan ve aynı inançla yollarına devam ettiklerini dile getiren BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar da, “Bugün bu kongremizle bir kere daha ‘birlikte güzelsin Türkiye” diyerek, tüm farklılıklara, tüm kamplaşmalara, tüm kavgalara gül uzatıyor' tüm nüansları ile milletimize kucak açıyoruz. Milli mutabakat çağrısı yaptığımızda, Büyük Birlik hareketini kurduğumuzda, hangi ruh ve heyecanla yola revan olmuşsak, her türlü zorluğa, zorbalığa ve kurguya rağmen, bugün de aynı ruhla ve aynı inançla yolumuza devam ediyoruz Allah’ın izni ile. Yolda kalan, yoldan çıkan, her türlü acımasızlık ve pervasızlıkla, geride bıraktıklarının sırtından, ikbal kapılarında kula kul olanlardan olmadık olmayacağız Allah’ın izni ile. Bundan tam 25 yıl önce Ankara’da Muhsin Başkanımızla attığımız ilk adım, nasıl siyasete yeni bir soluk getirmiş ve bağımsız Türkiye sevdalılarına ışık olmuşsa, bu muhteşem kongremizde, bağımsız ve büyük Türkiye’nin habercisi olacaktır inşallah” ifadelerini kullandı.

MUHSİN BAŞKANIMIZIN GÖZÜ BURADA

“Emin olunuz, tüm mağdur ve mazlum coğrafyanın gözü burada, bizi izliyorlar, bizden bir umut ışığı bekliyorlar, Filistin’in, Halep’in, Gazze’nin, Arakan’ın, gözü burada. Bosna’nın, Kosova’nın, can Azerbayca’nın gözü burada” diyen Yanar, sözlerine şöyle devam etti:

“Çığlıkla yarıldı karanlık; sevgimi çarmıha gerdiler ama yinede vatan, ille de vatan diyen, farklılıkların kamplaşmaya, kamplaşmaların kavgaya ve en nihayet kavgaların ise darbeye dönüştürüldüğü kirli oyuna baş kaldıran, yoluna baş koyan, bende ve arkadaşlarımda döneklik olmaz diyen, alçakça bir suikasta maruz bırakılmak sureti ile şehit edilen liderimizin, Muhsin Başkanımızın gözü burada. Çünkü bu salonda, esarete ve dayatmaya boyun eğmeyenler var emanete sahip çıkanlar, sözünden dönmeyenler var. Kerkük, işgal altındayken gözüne uyku girmeyenler var. Mücadelemizde hiç bir engel tanımayacağız, satanlardan olmayacağız korkanlardan olmayacağız kaçanlardan olmayacağız yılmayacağız, yıkılmayacağız. Allah’ın izni ile başaracağız, başaracağız, başaracağız.”

Kongrede tek listeyle aday olan BBP Malatya İl Başkanı Alirıza Ulutaş, yeniden başkan seçildi.





















MUTLU SARIGÜL