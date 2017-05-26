Memurların yıllık izin günü tartışması devam ediyor. Dini ve milli bayramlar ile hafta sonu tatillerinin yıllık izinlere dâhil edilip edilmeyeceği konusundaki tereddüt memurları harekete geçirirken, bu konu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurum idari kurul toplantısında gündeme getirildi. Toplantıda cumartesi-pazar tatilleri ile dini ve milli bayramlarının yıllık izin içinde sayılmamasını istenirken konuyla alakalı BUSABAH gazetesine konuşan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, bazı değerlendirmelerde bulundu.

Genel olarak memurların yıllık izinlerinin 10 yıla kadar 20 gün, 10 yıldan sonra ise yıllık izinlerin 1 ay olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, bu izinlerde dini, milli ve hafta sonu tatillerinin de bulunduğunu söyledi.

TALEPLERİMİZ OLACAK

Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan toplu sözleşmede bu konunun da talepleri arasında olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bir memur izin kullanırken yıllık iznine hafta sonu tatilleri de dâhil ediliyor. Öte yandan resmi tatil de dâhil ediliyor. Ya da resmi tatil geliyorsa bu resmi tatil de yıllık izne dâhil ediliyor. Hâlbuki yıllık izin normal şartlar altında mesai günleri için geçerli olması gerekiyor. Yıllık izinlerin mesai saatlerine göre düzenlenmesi lazım. Eğer bir memur 15 gün izin almışsa bu izin içerisinde hafta sonları çıkarılacak, 3 haftanın 5’er günleri dâhil edilecek, dolayısıyla 6 gün de hafta sonu dâhil edilecek. Şu ana kadar verilen yıllık izinlerde bu günler de dâhil ediliyordu. Bundan dolayı resmi tatil günlerinin ve normal mesai dışı tatil günlerinin izinlerden sayılmayıp, yıllık izin günlerinden çıkartılması gerekiyor. Bu en doğru ve makul olanıdır, bizim sendika olarak talebimiz de bu yöndedir. Bu yıl Ağustos ayı içerisinde yine toplu sözleşme sürecimiz başlayacak. Bu süreçte memurların izinleriyle ilgili, izin kullanımlarıyla ve izinlerin bir yıl sonraya devriyle ilgili taleplerimiz olacak. Yıllık izin konusu da bu taleplerimiz arasında.”







MUTLU SARIGÜL