19 Ağustos 2017 Cumartesi

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Yıllık izinler resmen değişti

Yıllık izinlere yeni düzenleme getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, yıllık ücretli izinler artık en çok üçe değil istenildiği gibi bölünebilecek.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:16
Yıllık izinler resmen değişti

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı "Yıllık Ücretli  İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" dün Resmi gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan üçüncü fıkrasında yer  alan "en çok üçe bölünebilir" ibaresi "bölümler halinde kullanılabilir" olarak  değiştirildi. Söz konusu düzenleme ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler  halinde kullanılabilmesine imkan tanındı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şöyle:

O İBARE DEĞİŞTİ
  “MADDE 1 – 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘en çok üçe bölünebilir’ ibaresi ‘bölümler halinde kullanılabilir’ olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

‘Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.’

4’ÊR GÜN ARTIRILARAK…
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.”

TÜRKAN YILDIZ
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