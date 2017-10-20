Malatya Büyükşehir Belediyesi 60 dönümlük bir alana Güneş Enerjisi Santrali kurarak, Malatya ve ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunmak istiyor. Gazetecilerle birlikte Güneş Enerjisi Santralinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, santral hakkında önemli bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları Güneş Enerjisi Santrallerinin yapımında artık son noktaya geldiklerini ifade eden Başkan Çakır, daha önce de basın mensuplarıyla buraya gelerek, santralin temel atamasını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

ÇEVRE YATIRIMI YAPIYORUZ

Amaçlarının Belediyeye bir gelir oluşturmak olduğunu söyleyen Başkan Çakır, “Firmamızda kasım ayının başlarında işi bitirmiş olacak. Şu an baktığımız zaman da işin tamamen bittiğini görüyoruz. Bu saha belediyemize ekonomik olarak büyük bir katkı sağlayacak. Güneş enerjisinden faydalanma konusunda bunu bir gelire dönüştürmek açısından Büyükşehir Belediyesi olarak bizim önemli projelerimizden bir tanesidir. Buradaki amacımız Belediyemize gelir oluşturacak gelir getirecek kalemleri oluşturmaktı. Çöp sahasındaki yaptığımız önemli yatırım gerçekten çok örnek bir yatırım. Oradan 10 megavat üzerinde bir enerji üreteceğiz. Bir yandan çevre yatırımını yapıyoruz. Diğer yandan da karbondioksit salınımına aza indiriyoruz. Karbondioksit salınımından 20 kat daha havayı kirleten metan gazını enerjiye dönüştürmüş oluyoruz. Dolayısıyla çıkan bütün sahadaki çöpleri, katı atıkların yüzde 70’ini enerjiye dönüştürerek veya geri dönüşümünü sağlayarak sadece yüzde 30’unu düzenli depo sahasına gönderecek bir projeyi gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLIYOR

2,5 milyonluk bir gelir elde edeceklerini dile getiren Başkan Çakır, “Güneş enerjisinden de Malatya Türkiye'nin iyi noktalarından bir tanesinde. Bunu da değerlendirmek ve belediyemize bir yandan gelir elde edilmesini amaçladık. Biliyorsunuz enerjide biz ülke olarak dışa bağımlıyız. Bu açıdan bu alanda ne kadar yatırım yapabilirsek sadece kendi bütçemize değil ülkemiz ekonomisine de bir katkı sağlamış olacağız. Bu vesileyle de burada şu anda 3 megavatlık sistemin yatırımını bitirmiş olduk. Burada bir yandan da EPDK’da 10 yıllık alım garantisi var. Bu da bize büyük bir avantaj sağlıyor. Yıllık 2,5 milyon TL’lik bir geliri burada elde etmiş olacağız. 60 dönüm bir alanda bu yatırımı gerçekleştirdik yıllık olarak 3 megavattan 5 milyon 250 bin kilovat saat elektrik üretmiş olacağız. Dolayısıyla hem bir çevre yatırımı hem de belediyemiz bütçesine gelir aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlayacak güzel bir yatırımı hizmete sunmuş olduk. Bir megavatlık GES santralinde çalışmasın arkadaşlarımız tamamladılar. Onların da raporları hazırlandı İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde de bir megavatlık güneş enerjisi santrali yine gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Bir gazetecinin “Doğal kaynaklardan enerji elde etmek için ileriki yıllarda hedefleriniz var mı?” sorusuna Başkan Çakır, “Şu anda bir tanesinin ruhsatı alınmış durumda 4 megavat. Aslında biz 10-15 megavat olarak müracaat ettik. Bununla ilgili yer tahsis konuları yapılıyor. Bir yandan da bunları yapabilecek finansmanı oluşturulması konusunda da çalışmalarımız var. Aslında 4 megavatın üzerinde de çöp sahasında 10-12 megavatlık hedefimiz var. Bir yandan da içme suyundaki kot farkından kaynaklanan HES projemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Onun da yıllık 4,5 milyonluk bir getirisi olduğu fizibilite çalışmalarında ortaya çıktı. Dolayısıyla belediyemize bir gelir oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” yanıtını verdi.

















MUTLU SARIGÜL