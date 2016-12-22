İstanbul Pasajı’nda çeyrek asırdır sahafçılık yaptığını kaydeden Kaya, “Ne yazık ki okumuyoruz. Burada kitaplar sudan bile ucuz. Ancak ilgi yok denecek kadar az” dedi.

Çok eski yayınlara erişme noktasında sahafçıların önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Kaya, "Sahafçılar vatandaşların çok eski yıllara dayanan yayınlara ulaşmasında önemli bir görev görüyor. Bu noktada çok eskiye dayanan sahafçılık mesleği günümüzde gittikçe azalıyor. İlgi yok denecek kadar az neredeyse. Biz öğrencilerin okul kitabı aradığında ulaştığı adresler olarak bilinmek istemiyoruz. Elimizde oldukça kıymetli eserler var. Bu eserler sudan ucuz fiyata satılıyor " dedi.

“Kitap okumak, insanı ve hayatı okumaktır”

Kaya, okuyan bir toplum olmadığımızı da ifade ederek, "Eski kitaplar günümüzde ilgi görmüyor. Daha çok ders kitapları ilgi görüyor. Oda zaruretten dolayı. Ne yazık ki okuyan bir toplum değiliz. Bu beni ziyadesiyle üzüyor. Kitap okumak, insanı ve hayatı okumaktır. Biz ne zaman kitabı boş zaman aracı görmekten vazgeçersek işte o zaman bir noktaya geliriz. Genlerimize tavsiyem okusunlar, okusunlar, okusunlar, hep okusunlar” diye konuştu.

“Ben kitap sevgimden dolayı bu işi yapıyorum”

Sahafçılar Çarşısının da özelliğini yitirmeye başladığını dile getiren Kaya, "Eski kitaplara ilgi olmayınca sahafçılık mesleği de yavaş yavaş bitme noktasına geliyor. Bulunduğumuz yerin adı her ne kadar Sahafçılar Çarşısı olsa da bu özelliğini yitirmeye başladı. Ben kitap sevgimden dolayı bu işi yapıyorum ve Allah ömür verdikçe de yapmaya devam edeceğim. Kitap kokusu olmadan yaşayamam. Türkiye okuyan nesillerle çağdaş, akılcı bir toplum olacaktır” şeklinde konuştu.

İHA