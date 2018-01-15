Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Mart Ayı 2. Olağan Toplantısında, eski Halk Kütüphanesinin ve Kernek Camisi’nin yıkılacağı, yerine de ibadet ve yeşil alan düzenlemesi yapılacağı konusu oy birliği ile kabul edilmişti. Kamuoyu tarafından olumlu ve olumsuz eleştiriler alan bu kararın üzerinden aylar geçti ancak Halk Kütüphanesi halen atıl bir vaziyette bekliyor. Büyük Merkez Kütüphanesinin ise ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor.

YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ

Çok uzun bir süredir kullanımda olmayan Halk Kütüphanesinin önce restore edileceği belirtildi ve tadilata alındı; binlerce lira para harcandı. Sonra konu yılan hikâyesine döndü ve söz konusu kütüphanenin yıkılacağı, yerine yeşil alan ve cami yapılacağı bildirildi. Bunun üzerine yeni kütüphanenin nereye yapılacağı merakla beklendi.

Bu anlamda geçtiğimiz hafta yapılan 2018 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, söz konusu konu gündeme getirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, projeleri hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, bazı bilgiler aktardı.

PROJE DESTEĞİ VERİLDİ

Torun, konuyla ilgili olarak, “Kütüphane için proje desteğimizi verdik. İnşallah Kültür Bakanlığı yakında inşaatına başlayacak. Şu an proje çalışmaları devam ediyor. Belediyemizin yan tarafındaki Sümer Okulunun (Lise) karşısına yapılacak. Müze projemiz de var. Bakanlık bunu da ele aldı. Biz yer tahsisi yaptık. Müze, kütüphane ve cami alanı oluşturularak meydan tasarımını tamamlamış olacağız” sözlerini kaydetti.

2018’DE TEMELİ ATILACAK

Diğer taraftan 4 katlı bir merkez kütüphane halinde yapılacak olan inşaat için ödeneğin çıktığı ve 2018 yılı içerisinde temelinin atılacağı da öğrenildi.

Bilindiği gibi Sümer Lisesi’nin karşısında (arka tarafında) bulunan ve kütüphanenin yapılması planlanan arsa daha önce Milli Eğitim’e aitti. Söz konusu arsa Kültür Bakanlığına devredildi ve proje çalışmaları başladı.









TÜRKAN YILDIZ