Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni’nde, 2 ödül birden alarak ‘Yılın Yerel Yöneticisi’ seçildi. Erciyes Kardan Adam Tesisleri’nde düzenlenen ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bazı il ve ilçe belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma kategorisinde ‘Mahalle Müzeleri Projesi’, Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan kategorisinde ise ‘Tarihi Çınar ve Rekreasyon Projesi’ ile 2 ödül birden alan aldı.

Yılın yerel yöneticilerine ödülleri, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız tarafından verildi. Başkan Gürkan, ödülünü Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın elinden aldı. Eski Bakan Yıldız, ödülü takdim ederken Başkan Gürkan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. (Bülten)

Daha önce yerel, ulusal ve uluslar arası birçok ödül alan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ödülü Battalgazi halkı adına aldığını söyledi.

Öte yandan Mahalle Müzeleri Projesi, daha önce de Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Uygulama Ödülü’ne layık görülmüştü. Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından verilen ödül ile birlikte Mahalle Müzeleri Projesi iki kez ödüle layık görülen proje oldu.

HABER MERKEZİ