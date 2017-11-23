Ehliyet sınavından 70 puan alan kişiler direksiyon sınavına girmeye hak kazanmış olacak ve stajyer ehliyeti almak için başarılı olmuş sayılacaklar. Ehliyet sınavında adaylara; trafik ve çevre dersinden 23 soru, ilk yardım dersinden 12, araç tekniği dersinden 9, trafik adabı dersinden ise 6 soru sorulacak ve toplamda 50 soru sorulmuş olacak.

Direksiyon sınavının sonuçları, genel olarak aynı gün veya aynı hafta içerisinde açıklanıyor.

KURAL HATALARI

Direksiyon sınavından en az 70 puan alan adaylar, 2 yıl süreli stajyer ehliyet almaya hak kazanır. Bu süre içerisinde 75 ceza puanına ulaşan adayların ehliyetleri alınır. 75 ceza puanına ulaşmayan adaylar ise başarılı sayılırlar. Trafikte 75 puana ulaşmaya neden olan bazı kural hataları şu şekilde:

-Emniyet kemerini takmamak; 15 ceza puanı.

- Kırmızı ışık ihlali; 10 ceza puanı.

- Ruhsatsız olarak araç kullanmak 10 ceza puanı ve emniyet şeridinden gitmek 20 ceza puanı.

Öte yandan direksiyon sınavı artık 35 dakika sürüyor. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular soruluyor. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılıyor.

8 DEFA BAŞARISIZ OLURSANIZ…

Mevcut yönetmeliğe göre direksiyon sınavına 4 defa girilebiliyor. 4 defa girdikten sonra başarısız olunursa, zorunlu direksiyon eğitimleri tekrar alınarak 4 defa daha girilebiliyor. Diyelim ki 8 defa direksiyon sınavından başarısız oldunuz bu durumda bütün ehliyet eğitimini baştan almanız gerekiyor.

Normalde sınava ilk giriş ücreti 80 TL. Eğer sınavdan kalırsanız zaruri 2 ders saati direksiyon telafi eğitimi almanız gerekiyor.

SELAHATTİN BAYRAK