18 Mayıs 2017 Perşembe

Yılın ilk karpuzu manav ve marketlerde Kola içmek yerine karpuz tüketin

Yaz aylarının vazgeçilmesi karpuz, pazar ve marketlerde yerini aldı. Kilosu şimdilik yüksek olsa da ileriki zamanlarda bu fiyatların düşeceğini söyleyen Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, vatandaşlara kola içmeyi bırakıp karpuz ve kavun tüketmelerini tavsiye etti.

18 Mayıs 2017 Perşembe 11:32
Yılın ilk karpuzu manav ve marketlerde Kola içmek yerine karpuz tüketin

  Yılın ilk karpuzu manav ve pazarlarda yerini aldı. Şimdilik kilosu yüksek olsa da ileriki günlerde kilogram fiyatının düşeceği tahmin edilen karpuz hakkında konuşan Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, vatandaşlardan kola içmeyi bırakıp karpuz yemelerini istedi.

ESNAFLARA DESTEK OLUR
  Karpuzun sağlık açısından faydalı olduğuna da değinen Başkan Emre, “Vatandaşlarımızın kolayı bırakıp sofralarında kavun, karpuz gibi yerli ürünleri tüketmesi hem tüketicimize hem de esnafımıza destek olur ve kendi sağlıkları için güzel olur. Tüketim için de kola vb ürünler tüketmek yerine karpuz, kavun gibi ürünleri, kiraz, kayısı gibi meyve ağırlıklı tüketim yapmaları hem sağlıkları açısından hem de esnafımız açısından güzel olur” şeklinde konuştu.

 FİYATLAR YÜKSEK
  “Kavun, karpuz bugün geldi. Fiyatlar aslında çok fazla yüksek değil ancak karpuzlar biraz daha pahalı gibi görünüyor” diyen Başkan Emre, şunları kaydetti:

“Vatandaş iyi bir karpuz yemek için en az 7-8 kiloluk bir karpuz almalı ki olgun ve lezzeti yerinde olsun. Şu an için fiyatlar biraz yüksek. Ama önümüzdeki 5-10 güne kadar fiyatların herkesin rahatça tüketeceği bir seviyeye inecektir diye bekliyoruz. Karpuz ile birlikte Malta eriği dediğimiz Yeni Dünya yeni çıktı. Domates, biber, salatalık gibi tarla ürünlerimiz gelmeye başladı, can eriği tezgâhlarımıza geldi. Şu anda manav ve pazar tezgâhlarında bulunan bütün ürünlerimiz sera ürünü değil, tarla ürünü oldu. Zaten bir süreden beri seraların da üzerleri açıldı. Orada üretilen ürünler de doğal olarak tarla ürünü şeklinde yetiştirilmeye başlandı. Şu an tezgâhlarımızdaki ürünlerimizin tamamına yakını, yüzde doksanı tarla ürünüdür.”


MUTLU SARIGÜL
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