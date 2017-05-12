12 Mayıs 2017 Cuma

Yılın ebe ve hemşireleri…

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, 5 Mayıs Ebeler Günü ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısı ile bir açıklama yaptı. Bingöl, inanılmaz fedakarlıklar yapan tüm ebe ve hemşirelerin yılı ebe ve hemşiresi olduğunu kaydetti.

12 Mayıs 2017 Cuma 11:10
Yılın ebe ve hemşireleri…

  Başkan Bingöl, açıklamasında, “Bir ülkede; kendi görev tanımı dışında doktorun yapması gereken işi de, sekreterin yapması gereken işi de yapan tüm ebe-hemşireler, yılın ebe-hemşiresidir. İstihdam yetersizliğinden dolayı bir ebe-hemşire 4 ebe-hemşirenin yapması gereken işi yapıyor ve sadece 1 ebe-hemşirenin aldığı ücreti alıyorsa tüm ebe-hemşireler, yılın ebe-hemşiresidir” diyerek şu ifadeleri kaydetti:

AYDA 310 SAAT ÇALIŞAN TÜM EBE-HEMŞİRELER…
  “Bir ebe-hemşire AB ülkelerindeki meslektaşlarının yaptığı işin 5 katını yapıyorsa tüm ebe-hemşireler, yılın ebe-hemşiresidir. 10-14 defa nöbet tutmak sureti ile bir ayda 310 saat çalışan tüm ebe-hemşireler, yılın ebe-hemşiresidir. 5 yıl önce aldığı döner sermayeyi dahi bugün alamayan tüm ebe-hemşireler yılın ebe-hemşiresidir. İşyerinde ebe-hemşire, eşine eş, evinde aşçı, çocuğuna öğretmen olan tüm ebe-hemşireler, yılın ebe-hemşiresidir. Bir nöbette tek başına 40-50 hastanın tedavisini yapan, bütçeye yük olduğu için nöbet parası vermek yerine nöbet izni kullandırılan, idarenin baskısı altında çalışan tüm ebe-hemşireler, yılın ebe hemşiresidir. Her gün işe gidip gelmektense bebeğine daha çok zaman ayırabilmek için nöbet tutmak sureti ile çalışmak isteyen süt iznindeki anneye ‘sana nöbet yazamayız’ diyen idarenin vurdumduymazlığı karşısında çaresiz kalan tüm ebe-hemşireler, yılın ebe-hemşiresidir…”


MUTLU SARIGÜL
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