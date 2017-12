Türk Kızılay’ının bünyesinde 12’ncisi düzenlenen “İlk Yardım Eğitim Merkezleri Mesul Müdürler Koordinasyon Toplantısı” dün gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Malatya Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, İlk Yardım Eğitim Merkezleri mesul müdürleri ve görevliler katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, Kızılay’ın özgüvene sahip bir şube haline geldiğini söyledi.

ÖZGÜVENE SAHİP BİR ŞUBE

Başkan Yalçın, “2013 yılında kendi gelirleri dışında ancak yıllık 7 milyon TL yardım toplayabilen bir şubeden; yılda 2 binden fazla öğrenciye burs verebilen, üniversitede giyim mağazası işleten, anaokulu inşa eden, özel eğitim sınıfları tefriş eden, 4 bin civarında ilköğretim öğrencisine okuma setleri ve kırtasiye ile dolu okul çantaları hediye edebilen, Ortadoğu ve Afrika’daki her sıkıntıda Malatyalının TIR’larla yüklü iyilik paketlerini ulaştırabilen, aş evi kurmak için çalışma başlatan, kente yirmi milyon dolarlık yatırım getirmek adına çalışmalarına devam edecek özgüvene sahip bir şube haline gelmiş bulunmaktadır” diye konuştu.

VAGON FABRİKASINA TALİP OLDUK

Lojistik merkez kurmak için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Yalçın, şunları kaydetti:

“Masa başında kurduğumuz 10 dönümlük lojistik merkez hayali büyüdü yeşerdi ve meyvesini 100 dönümlük bir alanda 20 milyon dolarlık bir yatırımla sonlandıracak. 2014 yılında Bölge Kan Merkezi açılışı yapılırken hedefimiz ve hayalimiz 10 dönüm kadar bir alan bulup küçük bir lojistik depo ve afet merkezini Malatya’ya kazandırmak iken geçirdiğimiz 3 yıl içinde Türk Kızılay’ının Malatya’da kazandığı başarı ivmesi hayallerimizi de büyüttü ve böylelikle Malatya’nın kanayan yarası vagon fabrikasına talip olduk. 10 dönümlük talebimiz 100 dönümlük vagon fabrikası alanına talip olmaya dönüşerek bu alana Türk Kızılay’ının Türkiye içindeki en büyük yatırımlarından birisini yaptırabilmek adına yolları arşınlamaya başladık. Bu alana hem Afet Barınma Sistemleri Fabrikası hem de Türk Kızılay’ının yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen doğal afetler sonrasında afetzedelere hizmet verdiği Afet müdahale ve afet lojistik sistemleri merkezini kurmak için çaba göstermekteyiz. Böylelikle Malatya’yı Türk Kızılay’ının sadece Türkiye’de değil Orta Doğu ve Asya’nın da merkezi haline getirmeyi hedefledik.”

PROGRAM GELİŞTİRMELERİ TAVSİYE EDİLMEKTE

Daha sonra söz alan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ise, Türkiye ve dünyada trafik kazaları, afet ve acil durumlar nedeniyle her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarına göre; küresel düzeyde ölümlerin yüzde 90'ı yaralanmalardan dolayı meydana gelmektedir. Dünyada her 5 saniyede 1 kişi yaralanma sonucu yaşamını yitirmekte ve her gün 2 binden fazla aile önlenebilir kazalar yüzünden çocuklarını kaybetmektedir. Türk Kızılay’ı üyesi olduğu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay dernekleri Federasyonu 2020 Stratejik Planında 200 milyon kişinin 2020 yılına kadar ilk yardım eğitimi almasını hedeflemektedir. IFRC Her ülkede hane halkından en az 1 kişinin hayat kurtarma becerilerinin kazandırılması konusunda ulusal derneklere program geliştirmeleri tavsiye edilmektedir” şeklinde konuştu.

GAYRETLERİ BEKLERİM

“IFRC üyesi bulunan 190 ülkeden 174'ünde ilk yardım programı bulunmaktadır” diyen Altan, “Türk Kızılay’ının Avrupa bölgesi dönem başkanlığına seçilmesi ve aynı zamanda Avrupa İlk yardım İşbirliği ağı Yürütme Komitesi üyesi olması sebebiyle ilk yardım alanında yürütmüş olduğu proje ve çalışmalar diğer ülkelere örnek teşkil etmektedir. Türk Kızılay’ı ulusal düzeyde Sağlık Bakanlığı İlk yardım yönetmeliği kapsamında 25 ilde 32 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile yılda 20 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi vermektedir. 2007 yılından bu yana Avrupa ilk yardım sertifikası akreditasyonu ile tüm Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan ilk yardımcı sertifikası vermektedir. Şubelerimiz bünyesinde ilk yardım eğitimlerinin farklı kişi, kurum ve dezavantajlı gruplara verilmesi ve insan hayatının kurtarılmasına katkı sağlayan başta Şube Başkanlıklarımız siz değerli eğitimcilerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür eder, 2018-2020 yılları arasında IFRC tarafından hedeflenen düzeye gelinmesi konusunda gayretlerini beklerim” ifadelerini kullandı.

