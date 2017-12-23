Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu sene 1 Ocak 2018'in pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle resmi tatil ilan edilecek. Hafta sonu için plan yapanlar cumartesi, pazar ve pazartesi olmak üzere üç gün tatil yapabilecek. Salı günü itibariyle okullar tekrar açılacak ve eğitim kaldığı yerden devam edecek. Fakat özellikle sosyal medya üzeri okulların dört gün tatil olacağı iddia edilmişti. Fakat ne cuma günü nede salı günü okullar tatil edilmesi söz konusu değildir. Milli Eğitim Bakanlığı 2017 - 2018 resmi çalışma takvimine göre yılbaşı tatili sadece 1 Ocak Pazartesi günü uygulanacak.”

İHA