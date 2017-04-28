Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Öznur Çiçek isimli genç kızı evinin önünde yılan ısırdı. Ailesinin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine sağlık ekipleri yaralı kızın bir an önce hastaneye yetiştirilmesi için 2. Ordu Komutanlığından destek istedi. Bunun üzerine Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından kalkan askeri helikopter kısa sürede bölgeye intikal ederek, genç kızı Turgut Özal Tıp Merkezine taşıdı. Sağlık ekipleri ve askerlerin yardımıyla sedyeyle helikopterden indirilen genç kız tedavi altına alındı.

İHA