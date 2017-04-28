28 Nisan 2017 Cuma

Yılanın ısırdığı genç kız askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yılanın ısırdığı genç kız, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

28 Nisan 2017 Cuma 12:26
Yılanın ısırdığı genç kız askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
  Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Öznur Çiçek isimli genç kızı evinin önünde yılan ısırdı. Ailesinin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine sağlık ekipleri yaralı kızın bir an önce hastaneye yetiştirilmesi için 2. Ordu Komutanlığından destek istedi. Bunun üzerine Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından kalkan askeri helikopter kısa sürede bölgeye intikal ederek, genç kızı Turgut Özal Tıp Merkezine taşıdı. Sağlık ekipleri ve askerlerin yardımıyla sedyeyle helikopterden indirilen genç kız tedavi altına alındı.
İHA
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