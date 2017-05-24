Yapımına Malatya İl Özel İdaresi tarafından başlanan ve ardından Devlet Su İşlerine devredilen Taşevler Göleti inşaatında son doğru gelindi. 17 Kasım 2013 tarihinde dönemin Malatya Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri Mustafa Şahin, H. Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Bülent Tüfenkci, İl Özel İdare Genel Sekreteri İrfan Kaya, Akçadağ Kaymakamı Ramazan Keskin tarafından temeli atılan Taşevler Göleti bittiğinde 4 milyon TL tasarruf sağlanacak.

TEMELİ 4 YIL ÖNCE ATILDI

Akçadağ ilçesinde yapımı devam eden Taşevler Göleti’nin hizmete girmesi ile Akçadağ ilçesinin tarım arazileri suya kavuşacak. Dönemin Valisi Vasip Şahin, temel atma töreninde Taşevler Göleti ile ilgili şunları söylemişti:

“Malatya tarımda zaten belli bir noktayı yakalamış bir il ama Malatya bulunduğu yerden razı olmak durumunda değildir. Daha iyisini, daha ilerisini, teknolojinin daha gelişmişini hak eder ve bekler. Ve çokta rahat bir şekilde uyum sağlar. Bunu diğer köylerimizde görüyoruz. Burada da inşallah şimdi gölet’imizi birazdan açacağız ama onun sulama tesisleri ile ilgili eksik kalan bölümleri tamamladıktan sonra yaklaşık 112 ailemiz burada sulu tarımı yaşamaya başlayacak. Emeklerin karşılığını daha fazla almaya başlayacak. İnşallah burada yaşamanın hazını, lezzetini ve kârını daha fazla hissetmiş olacaklar. Burada yaşayan insana bizim bunları yapmamız lazım. Yaptığımız aslında baktığınızda maliyet olarak çok yüksek değil. Keşke böyle tesisleri çok daha fazlalaştırabilsek. Keşke köylümüzün o emeğinin karşılığını alabileceği çok daha modern tesisler yapabilsek ama eldeki imkânları bizde zorlayarak yapmaya çalışıyoruz.”

“BİR DAHA YAŞANMAYACAK”

AK Parti Malatya milletvekili Mustafa Şahin de, “Vatandaşlarımızın kendi arazilerinin, bağlarının, bahçelerinin sulama sıkıntılarının yer yer karşımıza çıktığına şahitlik ediyorduk. Gitmiş olduğumuz her yerde mutlaka bununla alakalı eğer su kaynaklarımız varsa saha sulama açısından eğer yeterli bir toprak parçası sahipse mutlaka bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gerekli olan çalışmalar yapılmış.123 bin metreküp lük bir alanı inşallah dolduracaklar. Bu vesileyle karşılaşmış oldukları su sıkıntılarını inşallah bir daha yaşamayacakları şekilde önümüzdeki süre içerisinde daha da nitelikli tarım hizmetlerini yapma noktasında ellerini güçlendirmiş oldunuz. Biz her şeyden önemlisi Özellikle karşımıza çıkan bu gibi sorunların giderilmesi noktasında eğer su kaynakları yeterliyse, havza müsaitse ve birde yeterli arazi varsa özellikle gölet yapılması noktasında ciddi çalışmalar yaptık” demişti.

BİN 200 METREKÜP KAPASİTEDE

Malatya’da dönemin il genel meclis üyesi Ömer Altuntaş ise yapılan Gölet ile ilgili yaptığı açıklamada, “İl Özel İdaremiz tarafından yapılan göletimiz yaklaşık bin 200 metreküp kapasitede su alacak. Gövde yüksekliği yaklaşık 11 metre yüksekliğinde. Bize maliyeti 400 bin lira mal oldu. Biz sadece Malatya’ya Akçadağ’a değil iki köyümüze yapılan bir hizmet” şeklinde ifade etti.

4 KEZ İHALE İPTAL EDİLDİ

İl Özle İdaresi Malatya’nın büyükşehir olması ile kapatılmasının ardından Taşevler Göleti yapım işi devlet su işleri tarafından yapılmaya başlanıldı. İhaleye edilen Taşevler Göleti DSİ’nin 2015 yılında ihaleye çıkan ancak ihaleye katılan firmaların itirazları ardından 2016 yılında yapım işi ihale edilebilindi.

Taşevler Göleti

Barajın, talvegden yüksekliği 45.50 m , temelden yüksekliği 50.50 m , kret uzunluğu 232.80 m , ön yüzü membran kaplı kaya dolgu gölet tipinde olacak. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, İnşaatın sahası, Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Taşevler Köyü sınırları içinde bulunmaktadır. Gölet yeri Taşevler Köyü Amuklu Deresi üzerindedir.







TAHİR ÖZÇELİK