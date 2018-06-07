YIKIM İTTİFAKI

Çalık, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Yeni Sanayi Sitesi çevresi, Kömür Tevzi esnafı ile Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geri Dönüşüm Mucitleri Ödül Töreni'ne katılan Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldıktan sonra Topsöğüt Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Çalık, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Yeni Sanayi Sitesi çevresi ve Kömür Tevzi esnafını ziyaret etti. Esnaflardan 24 Haziran için destek isteyen Çalık, 'Durmak yok yola devam' dedi.

"MİLLETİN İRADESİNE AMBARGO KOYMAK İSTİYORLAR"

Esnaflarla sohbet eden Çalık, konuşmasında, "Birçok darbeyi ve vesayeti geride bıraktık. Yeniden eski günlere dönmek isteyenler var. Yeniden Parlamenter Sisteme dönmek isteyenler. Bu milletin iradesine ambargo koymaktır. Yüzyıllık bir Parlamenter Sisteme, 16 Nisan'da milletimiz nokta koymuştur. 'Yeniden Parlamenter Sisteme döneceğiz' cümleleri milletin iradesine konulmak istenilen ambargodur. Millet bir karar vermiştir, artık hükümet sistemi değişmiştir. Hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Parlamenter Sistemin aksayan yönlerini milletimiz gördüğü için, yeni bir sisteme 16 Nisan'da 'evet' dedi, oraya bir mühür koydu. Şimdi o mührün devamında 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde inşallah cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçecek" ifadelerine yer verdi.

"24 HAZİRAN'DA İSTİKRARLA BİRLİKTE YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK"

Çalık, daha sonra Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret etti. Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Celal Şerefhanlı, ziyarette yaptığı konuşmada, Çalık'a başarılar dileyerek, "Biz, AK Parti'nin kuruluşundan beri AK Partiliyiz. Bugünde yarında AK Partili olacağız. İnşallah bu süreci kazasız belasız iyi bir neticeyle tamamlarsınız. Bizlerde yanınızdayız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Malatya ve ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesinin Malatya Şeker Fabrikası olduğunu ifade ederek, "O süreci 2012 yılında beraber yaşarken, Malatya'daki Şeker Fabrikası'nın özelleştirilme sürecinde yaşadığı süreci rahmetli başkanımız Bayram Polatbaş ve Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ile beraber geldiklerinde Malatya'daki Şeker Fabrikamızın özelleştirme sürecinden çıkarılmasını istemişlerdi. Biz, başkanlarımızla cumhurbaşkanımızı görüştürdük ve o süreci de yakından takip ettik. Malatya Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesinin durdurulması işleminde bütün pancar üreticilerimiz ve fabrikada çalışan kardeşlerimiz çok yakından biliyor. Portföy B ve C'deki şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin durdurulmasını o esnada sağladık. Pancar üreticilerimiz ve Pankobirlik bize teşekkürlerini iletti. Şimdi Malatya Şeker Fabrikamız birçok ilden pancar alarak üretimini yapıyor. Pankobirlik'te çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. AK Parti 16 yıllık iktidarında hem çiftçilerimize hem de üreticilerimize verdiği destekle çiftçilerimizin, üreticilerimizin AK Parti'ye destek verdiğini biliyorum. 'Biz sonuna kadar AK Parti'ye destek veriyoruz' cümlesi bizi çok mutlu etti. İnşallah yola devam diyoruz. Türkiye ve Malatya vaktiyle, 24 Haziran'a emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

İstikrarla birlikte yatırımların devam edeceğini kaydeden Çalık, "İnşallah istikrarımız devam edecek. Ekonomik istikrarımız ve büyümemiz devam edecek. Malatya'ya yapmış olduğumuz 19,5 katrilyonluk yatırımla da yatırımlarımız devam edecek" dedi.

"MALATYA'DAN 6 MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, çalışmaları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende İlçesi'nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Çalık, burada yaptığı konuşmada, " İnşallah 24 Haziran'da Darendeliler yiğitlerine sahip çıkacak ve Allah nasip ederse de Malatya'dan 6-0 milletvekili çıkaracağız" dedi.

Darende'nin oylarının milletin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğine inancının tam olduğunu dile getiren Çalık, "Türkiye'nin neresinde Darendeliler yaşıyorsa ve yaşatılıyorsa hep birlikte 24 Haziran'da oylarını cumhurun başı milletin umudu, ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan'a vermelerini istiyorum. İnşallah 24 Haziran'da da Darendeliler yiğitlerine sahip çıkacak ve Allah nasip ederse de 24 Haziran'da Malatya'da 6-0 milletvekili çıkaracağız" diye konuştu.

ESKİ TÜRKİYE İLE YENİ TÜRKİYE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Topsöğüt Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Çalık, eski Türkiye'de yaşanan sıkıntıları, insan hakkı ihlallerini, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırdıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"2002'de ilk Topsöğüt'e geldiğimizde bize tam destek verdiniz. O zaman 'muhtar bile olamaz' dedikleri Recep Tayyip Erdoğan'a sizler tam destek verdiniz. Partimiz kurulurken, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Bugün baktığımızda hiçbir şey eskisi gibi değil."

(Bülten)