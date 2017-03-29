ÖSYM tarafından 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen ve 2 milyon 265 bin 902 adayın ter döktüğü YGS'nin sonuçları açıklandı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarına erişebildi. YGS’de en az bir puan türünden 150 ve üzeri puan alan adaylar ikinci sınav olan LYS'ye giriş hakkını elde etmiş olacak. Ancak adayların dört yıllık bir üniversite tercihi yapabilmesi için 180 barajını geçmesi gerekiyor.

LYS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öte yandan YGS'den sonra ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için başvurular ise 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında alınacak. LYS 10 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da LYS-4 Sosyal Bilimler sınavıyla başlayacak. Bunu 11 Haziran Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak olan LYS-1 Matematik, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da uygulanacak LYS-2 Fen Bilimleri, aynı gün saat 14.30’da uygulanacak LYS-5 Yabancı Dil ve 18 Haziran Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak LYS-3 Edebiyat-Coğrafya izleyecek.

2 YILDIR HAZIRLANIYORUM

Bu anlamda YGS sonuçlarının açıklanması ile adaylar heyecanlandı. Sınav sonucunun iyi olduğunu söyleyen Ahmet Kaya, “Ben 2 yıldır sınava hazırlanıyorum. Bu sene sonunda istediğim puanı aldım. İnşallah herkesin puanı iyidir. Gün içerisinde çok heyecanlandık. Dün sonuçların açıklanacağı söylenmişti ama bir türlü açıklayamadılar. Akşamüzeri sevinçli haberi aldık. Benim de puanım iyi geldi. Ailemle beraber çok sevindik” dedi.

SELAHATTİN BAYRAK