Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından sütün daha sağlık ve hijyen bir ortamda sağılması için yetiştiricilere 2 bin süt kovası ve önlük dağıtıldı.

KIL, TÜY VE BENZERİ MADDELER OLMAYACAK

Proje hakkında bilgi veren Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkan İhsan Akın, "Yetiştirici üyelerimize birinci kalitede yapılan plastik, ölçümlü hijyen kovamız, fiber süzek, önlük ve şapkalarımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 12 litre ölçümlü, oluklu, tutması kolay ve çok sağlam olan birinci kalite kovamızı yaptırdık, yaklaşık 2 bin yetiştiricimize bunları dağıtacağız. Şuan için ilk dağıtım yerimiz Premzik Yaylası ve göründüğü gibi süt sağarken hiçbir tüy, kıl, her hangi bir dışkı iç tarafa geçmiyor ve görünen fiber süzek diğerlerinden farklı olarak yıkanması ve çıkarılması kolay. Yetiştiricilerimize birebir göstererek, dağıtımını sağlayacağız. Yanımızdaki veteriner ve ziraat mühendisi arkadaşlarımızın nezaretinde bu dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. Yetiştiricilerimiz de bu büyük kovalarda sütlerini süzdükten sonra sütün içine giren kıl, tüy ve benzeri maddelerinden hijyen kovalarımızla rahatlıkla kurtulmuş oluyorlar" dedi.

İLK KEZ MALATYA’DA BUNU YAPIYORUZ

Bu projenin Türkiye’de ilk defa uygulandığını dile getiren Akın, "Zaman zaman yetiştiricilerimiz, bir tane yerine 3 tane lazım dediklerinde, yetiştiriciler adına bunların siparişini verebiliriz, normal fiyattan çok uygun fiyata alabiliriz. Bu anlamda yetiştiricilerimize rehberlik, danışmanlık ve gerekli desteği sağlayacağız. Tıpkı ette yaptığımız çalışma gibi bu çalışmanın da hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye’de henüz böyle bir uygulama yok, şu an ilk kez Malatya’da bunu yapıyoruz. Yetiştirici üyelerimiz yeri geldiğinde bu kovaları taşın üzerine koyacak veya yüksek bir yerden düşecek, kovanın sağlam ve kırılmaması adına bu çok önemli. Genellikle yaylalarda yazın kullanılıyor, yaza ve meraya uygun bir kova olması yetiştiricilerimiz için önemli” şeklinde konuştu.

İHA