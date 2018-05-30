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Yetiştiricilerden İhsan Kocaya ziyaret

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Yetiştiricilerden İhsan Kocaya ziyaret

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:00
Yetiştiricilerden İhsan Kocaya ziyaret

Ziyarette konuşan Akın, “Yönetim Kurulumuz, denetim kurulumuz üyeleri ve ilçe temsilcilerimiz ile birlikte kısa bir süre önce yaptığımız il genel kurulumuz vardı. Başkanımızın Cumhurbaşkanımızın oluru ile il başkanlığına atandıktan sonra hayırlı olsun demek için arkadaşlarımızla buradayız. İl başkanımız geçmişte tecrübesi olan partinin kuruluşunda yer alan, yine il başkanlığı ve milletvekilliği zamanında da Malatya'mıza önemli projeleri kazandırmış bir ağabeyimiz. Bu anlamda bizde tecrübelerinde faydalanacağız. El birliği, gönül birliği ile hep birlikte tarım ve hayvancılık noktasında farklı konularda yapılması gerekenlerle alakalı ilimiz için ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte koordineli bir şekilde inşallah başkanımızın desteği ile çalışacağız” şeklinde konuştu. 
AK Parti Malatya il Başkanı İhsan Koca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Derdimiz özelde Malatyamıza, genelde ise bir nebze de olsa ülkemize hizmet etmek. Malatya bu birlikteliği daha önce sergilemişti. Bundan sonrada birliğini muhafaza ederek, hem Malatyamız hem de ülkemiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışırız diye umut ediyorum. Birlik ve beraberlik içesinde olduktan sonra başaramayacağımız hiç bir şey söz konusu değil. Her sıkıntının da üstesinde geliriz. Yeter ki birbirimize güvenelim birlik ve beraberlik içerisinde hareket edelim" diye konuştu.

Ziyarette Akın, Koca'ya ismi yazılı Türkiye haritalı ve ay yıldızlı duvar halısı hediye etti. 

busabahmalatya.com

İHA

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