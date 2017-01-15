Malatya Tarım ve Hayvancılık Plartformu dün Malatya Garnizon Şehitliği’nde bir program düzenleyerek şehit ve gazilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Gerçekleştirilen programda Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, bazı birlik ve ziraat odası başkanları yer aldı. Platform adına basın açıklamasını Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın yaptı.

Başkan Akın, şehitliği ziyaret etmelerindeki nedeni dile getirerek, şimdiye kadar Türkiye’de, Malatya’da, vatan toprağı bölünmesin diye, görevli olduğu alanda şehit olan, tüm kolluk kuvvetleri, görevli olanlara, vatandaşlara yüce Allahtan rahmet dilemek, dua etmek, karanfil bırakmak, anmak, anlamak ve anlatmak için şehitliğe geldikleri söyledi.

MÜCADELEYİ CANI GÖNÜLDE DESTEKLİYORUZ

Devletin yapacağı tüm mücadelelerin arkasında olduklarını ifade eden Başkan Akın, “15 Temmuz hain FETÖ terör örgütü darbe girişimi ve sonrası tüm terör örgütleri ile mücadele eden başta vatansever halkımıza, kolluk kuvvetlerimize, İçişleri Bakanlığımıza, Hükümetimize ve ilk defa halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yürüttükleri bu zorlu mücadeleden dolayı teşekkür ediyor, yapılan mücadeleyi canı gönülde destekliyoruz, dün olduğu gibi bugünde haçlı zihniyeti Siyonist, bölme parçalama oyunlarını bozmak için, birlik ve beraberliğimiz için, Devletimizin tüm terör örgütleri ile yaptığı, yapacağı tüm mücadelelerin sonuna kadar arkasında ve yanındayız” diye konuştu.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Hainliklere asla fırsat vermeyeceklerini kaydeden Başkan Akın, şunları ifade etti:

“15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti devletine, necip milletine, uçaklarla, tanklarla, bombalarla, mermilerle ve içimizde olup yardım, yataklık yapan hainlerle yapamadıklarını, iç savaş çığırtkanlığı yaparak, kargaşa çıkararak, korku yaratarak, taşeronlar kullanarak, ekonomik savaş açarak, şucu, bucu, diyerek yapmaya çalışan çukurlar ve yardım yatakçılık yapanlar. Bizler sivil toplum örgütü olarak, yetiştirici olarak, üretici olarak, çiftçi olarak bu hainliklere asla fırsat vermeyeceğiz. Yalnız bunu lafla, sözle değil, platformlarda şov yaprak’ta değil, vatandaş olarak, STK olarak, kurum kuruluş olarak, devletimize sözde değil, özde destek vererek, hem canımızla hem de malımızla, yanlarında olacağız. Her şeyi devletten beklemek yerine, herkes üzerine düşeni yapmalı, bizler tüm fedakarlık içinde elimizi hatta bedenimizi taşın altına koymaya hazırız.”

MEKANLARI CENNET OLSUN

Şehitlerin en değerli olan canlarını vatan için feda ettiklerini anımsatan Başkan Akın, “15 Temmuz öncesi ve sonrası şehit ve gazi olan tüm vatan evlatlarımızdan, Allah razı olsun, şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Onlar hiçbir gelecek kaygısı gütmeden dünyada en değerli olan canlarını feda ettiler. Bizler neden kaygılıyız ki kaygı duymamız gereken tek şey. Büyük ülkemizin bekası, bayrağımız, ezanımız, devletimiz, vazgeçilmez mukaddes vatanımız ve her karışı kanla sulanmış topraklarımızdır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL