Malatya’da büyükbaş hayvan üreticileri isyan ediyor. Besiciler, yetiştiriciler ve hayvan satıcılarının da yer aldığı bir grup Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nda bir açıklama yaparak, Türkiye’nin büyükbaş hayvan ithal etmesine tepki gösterdiler. Açıklamayı, Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, yaptı.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nın Malatya’nın anahtarı olduğunu dile getiren Başkan Kırma, Hükümetin köylüye, çiftçiye ve yetiştiricilere verdiği desteği elbette ki, bildiklerini söyledi.

BİZLERİ MAĞDUR ETTİLER

Hükümetin yaptığı hizmetleri inkar etmediklerini ancak, tarımda zor durumda olduklarını belirten Başkan Kırma, “Hükümetin 12 yıldan bu yana verdiği desteği şimdiye kadar olan hiçbir hükümet vermedi. Çok iyi, çok olumlu hizmetler gerçekleştirdi. Ama tarımda Malatya dâhil olmak üzere Türkiye’nin tamamını öldürdüler. Çünkü bizi ithal hayvanla karşı karşıya bıraktılar ve bizleri mağdur ettiler. Devamlı ‘eti dışarıdan ithal edelim, danayı dışarıdan getirelim’ diyorlar. Dışarıdan ithal hayvan, dana getirecekleri yerde bu hayvanların üretimini buradan yapsınlar. Dişi hayvana, süte değer versinler. Bir besici 20 dana besliyorsa, 20 de inek besleyecek. 20 inek besleyen bir besici sütünü satamıyor ve neredeyse döküyor. Şimdi 500 ml’lik su 50 kuruş, 1 kilo süt de 50 kuruş. 1 kilo süt yarım kiloluk suyla aynı fiyattan satılmıyor” diye konuştu.

KIRSAL ALANDAKİ ÜRETİCİLERE HİÇBİR DESTEK VERMEDİLER

“Süte, dişi danaya, ineğe çare bulsalar, üretim yapsalar, ülke olarak ithalle karşı karşıya kalmayız” diyen Başkan Kırma, “Ben yetkililere buradan seslenmek istiyorum. Belki Tarım Bakanımız değişti ve yeni olan Bakanımız belki en iyi hizmet yapar. Bizi mağdur etmesinler. Dışarıdan gelen danalardan biz de biliyoruz ki, büyük besiciler faydalanıyor. Ancak buna karşılık küçük besiciler, aile işletmeleri ölüyor. Geçmiş yıllarda ithal hayvan geldiğinde köylü, kırsal alanda yaşayan ve hayvancılık yapanlar öldü. Kırsal alandaki üreticilere hiçbir destek vermediler. Eğer ithal hayvan gelmeye devam ederse, Türkiye üretim yapılmazsa Malatya tamamen biter. Çünkü Malatya bir tarım şehri” şeklinde konuştu.

DESTEKLERİN NEREYE GİTTİĞİNİ BİZLER BİLMİYORUZ

Verilen desteklerden faydalanamadıklarını ileri süren Başkan Kırma, şunları kaydetti:

“Bizler yetkililerden tarıma el atmalarını, tarımı geliştirmelerini istiyorum. Destek veriliyor ama bu desteklerin nereye gittiğini bizler bilmiyoruz. Bu desteklerden hiçbir fakir faydalanamıyor. Bizlere ‘300 bin lira teminat, 2 memur getir ki sizlere kredi verelim’ diyorlar. Zaten 300 bin liram, 2 de memurum olduğu zaman benim krediye ne ihtiyacım olur? Kırsal alanda yaşayanları ne memur ne de 300 bin lira teminatı var. Şimdi köylüye, kırsal alana destek çıkmaları gerekiyor. Mademki dışarının hayvanları iyi, dışarıdan hayvan getirmek yerine o hayvanların tohumlarını getirip, üretimi burada yapsınlar. Mesela bu hafta 24 bin civarında hayvan geldi. O hayvanların tohumu burada olsaydı ve üretimi bizler yapsaydık bizler dışarıya muhtaç olur muyduk? Ete, yeme çare bulsunlar, kasap ile üretici arasındaki farkı kapatsınlar. Ete bir rayiç koysunlar.”













MUTLU SARIGÜL