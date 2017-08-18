18 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Yetimler için destek bekleniyor

Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılda yetimlere dağıtılmak üzere hayırseverlerin kurban bağışlarını bekliyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 15:03
Yetimler için destek bekleniyor
  Dernek Başkanı İhsan Çolak, Kurban Bayramına sayılı günler kala yetim ailelere her bayram olduğu gibi bu sefer de bayram şekeri ve tatlı yardımında bulunacaklarını söyledi. Çolak, yetim ailelere bayram öncesi yardımda bulunacaklarını da belirterek bu konuda Malatyalı hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti. Dernek olarak kentteki yetim ailelere ulaştıklarını ve hayırseverlerin verdiği desteklerle yardımlarda bulunduklarını dile getiren Çolak, “Kalbinde yardım hasreti taşıyan herkesin bayram öncesi derneğimize yardım yapmalarını bekliyoruz. Dernek olarak bizlerde yardımları yetimlere ulaştırmayı taahhüt ediyoruz” dedi.
Yapılacak kurban bağışlarında, kurban etlerinin derneklerine kayıtlı yetimlere ulaştırılacağını söyleyen Çolak, “Türkiye’de ve Malatya’da yardımı nereye yapacağım diye düşünen kardeşlerimizi Yetimler Kervanına davet ediyoruz” diye konuştu.
İHA
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