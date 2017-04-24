24 Nisan 2017 Pazartesi

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Yetim çocukların piknik sevinci

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Malatya İl Temsilciliği tarafından sevgi evlerinde kalan yetim çocuklar pikniğe götürüldü. Çocuklar piknikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:12
Yetim çocukların piknik sevinci
  İHH tarafından Malatya Şeker Fabrikasının bahçesinde gerçekleştirilen piknikte, çocuklara önce yemek ikramı yapılırken İHH sorumluları daha sonra çocuklar ile birlikte oyunlar oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte çocuklar unutulmaz bir gün yaşarken, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, çocukların mutlu olmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi. Yetim çocukların yüzünü güldürmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Derin, “Biz yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. Dünyadaki ve Türkiye’deki bütün yetimlere gücümüz yettiği kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.
Pikniğe Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Aslan ile birçok STK temsilcisi katıldı
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya