İHH tarafından Malatya Şeker Fabrikasının bahçesinde gerçekleştirilen piknikte, çocuklara önce yemek ikramı yapılırken İHH sorumluları daha sonra çocuklar ile birlikte oyunlar oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte çocuklar unutulmaz bir gün yaşarken, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, çocukların mutlu olmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi. Yetim çocukların yüzünü güldürmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Derin, “Biz yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. Dünyadaki ve Türkiye’deki bütün yetimlere gücümüz yettiği kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.

Pikniğe Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Aslan ile birçok STK temsilcisi katıldı

İHA