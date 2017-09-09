09 Eylül 2017 Cumartesi

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Yeşilyurt’un ‘Yeşil Hilal’ projesi tamamlanıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşil Hilal Park Projesi kapsamında yapımı tamamlanan park alanlarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Polat, “Farklı tasarımları ve mimari yapılarının yanı sıra her yaştan vatandaşımıza hitap edecek hizmet alanlarının olduğu 21 parkı içerisine alan ‘Yeşil Hilal’ Projesi, gelecek nesillere bırakacağımız kıymetli bir eserdir” dedi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:26
Yeşilyurt’un ‘Yeşil Hilal’ projesi tamamlanıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Fahri Kayahan Bulvarı ile Tecde Mahallesi arasında 90 bin metrekarelik alanı kapsayan Yeşil Hilal Park Projesi kapsamında yapımı tamamlanan park alanlarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Yeşilyurt Belediyesi şirketlerinden İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Karaman ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinin hazır bulundukları inceleme gezisinde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Her yönüyle farklı ve her yaştan vatandaşa hitap edecek hizmet alanlarına sahip çok amaçlı 21 parkı içerisinde barındıran Yeşil Hilal Projesi, Yeşilyurt’un geleceğine yapılan ciddi bir yatırımdır. Projemiz kapsamında tamamladığımız park alanlarımız estetik yapıları ve mimari anlayışıyla kentimizin modern kimliğine artı değerler kazandıracak, yaşam seviyesini artıracaktır” dedi.

EN CİDDİ YATIRIMLAR
Fahri Kayahan Bulvarı ile Tecde Mahallesi arasında belirlenen noktalara yapılacak 21 adet park alanının tamamlandığı zaman ‘hilal’ şeklini alacağı için projeye ”Yeşil Hilal” adını verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Polat, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz sosyal tesislerimiz ve park alanlarımızın mimari yapılarına, her yaştan vatandaşımızın rahatlıkla gelip dinlenebilecekleri imkânları sunmaya özen gösterdik. İlçemizin geleceğine yapılacak en ciddi yatırımlar arasında gördüğümüz, çok amaçlı sosyal tesis ve park alanlarını içerisine alması nedeniyle üzerinde titizlikle durduğumuz Yeşil Hilal Park projemizin her aşamasını yakından takip ediyoruz. Milli İrade Anıtı’nı yerleştirdiğimiz park alanıyla başlayan projemiz; Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Sevgi Parkı ve Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimizde içerisine alan park alanıyla devam etmektedir. Projemizde yer alan yedi parkımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Diğer park alanlarını da belirlenen süre içerisinde tamamlayarak açılışlarını yaptıktan sonra havadan bakıldığı zaman Fahri Kayahan Bulvarı ile Tecde mahallemiz arasında hilal görüntüsü oluşacak. Parklarımız arasında yollar geçmekte, bunu hesap ederek tasarımlarını birbirini bütünleyecek şekilde yaptık. Yeşilyurt’un hem bugününe hem de yarınlarına hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Farklı projeler ve yatırımları hemşerilerimize ulaştırmak adına bize verilen görevleri layıkıyla yapma gayretindeyiz. Halkımıza hizmet etmek, onların huzur ve mutluluğu için çalışmak bizim için şereftir. Gece-gündüz demeden, mesai mefhumu tanımadan çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz ve kıymetli hemşerilerimizin hizmetkârı olmayı sürdüreceğiz” dedi.

BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARIMIZ OLACAK
Parklarda bisiklet yolu ve yürüyüş yollarına önem verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Parklarımızda her yaştan vatandaşımızın rahatlıkla gelip dinlenebileceği alanlar, oturabilecekleri bankların yanı sıra çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüyüş yollarımız olacak. Parklarımızın önemli kısmını yeşil alan olarak ayırdık. Vatandaşlarımızın özellikle yürüyüş yollarını rahatça kullanmaları için tartan zeminden yapıyoruz.  Parklarımızın bu işlerini üstlenen İŞGEM şirketimizde bu alanda oldukça uzmanlaştı, diğer park çalışmalarında olduğu gibi Yeşil Hilal Projemizdeki park alanlarının yapımında işlerin daha hızlı ve süratli yapılmasını sağlıyorlar. Sıcak havaya rağmen park çalışmalarını özenle sürdüren bütün personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. 

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